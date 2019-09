Jede Menge Kindersachen wechseln den Besitzer

Da hatte sich Carolin Weindler vom Basarteam Brochenzell ganz umsonst Sorgen gemacht: der Herbstflohmarkt für gebrauchte Baby- und Kinderkleider in der Brochenzeller Humpishalle war wieder einmal ein voller Erfolg. „Es freut mich, dass trotz des super Wetters doch noch so viele Leute gekommen sind,“ sagte Weindler, die den beliebten Basar schon seit vielen Jahren mitorganisiert. Zahlreiche Mütter und Väter, häufig in Begleitung eines oder mehrerer Sprösslinge, kamen am Sonntagmittag in die Humpishalle, um in Ruhe nach Kleidung, Spielzeug oder auch einem Fahrrad oder Laufrad zu stöbern. Natürlich wurde auch, wie es sich für einen Flohmarkt gehört, ordentlich gefeilscht und verhandelt. Nach erfolgreicher Schnäppchenjagd gönnten sich viele Besucher noch Kaffee und Kuchen und begutachteten ihre neu erworbenen Schätze. „Der Erlös aus Tischmieten und Kuchenverkauf kommt dem Kindergarten Meckenbeuren zugute,“ versprach Carolin Weindler.