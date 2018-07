Japan gewinnt die Mini-WM im Spieleland

Der FC Dornbirn hat als zugelostes Land Japan die Mini-WM im Ravensburger Spieleland gewonnen. Das Dreiländer-Turnier konnte hingegen der SV Erzingen für sich entscheiden. Das teilt das Ravensburger Spieleland in einem Schreiben mit. Insgesamt 20 Mannschaften der E- und F-Jugend waren am Wochenende auf Einladung vom Fußballcamp Schmid in den Freizeitpark am Bodensee gereist und bei den beiden Turnieren gegeneinander angetreten. Foto: Ravensburger Spieleland