Jakobuswanderung des Frauenbundes Meckenbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

14 Frauen machten sich am 10. September auf zur Jakobuswanderung. Mit dem Zug und Großraumtaxis erreichten wir Winterstettenstadt. Nach einem Impuls in der Pfarrkirche St. Georg starteten wir unseren Weg durch die abwechslungsreiche Landschaft Oberschwabens. Auch der einsetzende Regen konnte unsere Wanderfreude nicht trüben. Die Mittagspause war bei der schön gelegenen Eligiuskapelle vorgesehen. Doch der Regen führte uns weiter in die Pfarrkirche St. Michael in Oberessendorf. Hier wurde nach einem Gebet gevespert.

Erholt und gestärkt konnten wir bei immer schönerem Wetter unserem Ziel Bad Waldsee entgegen wandern. Ein Dankgebet vor der Pfarrkirche in Bad Waldsee und dann die langersehnte Erholung bei Kaffee und Kuchen. Mit dem Zug ging es zurück nach Meckenbeuren. Mit dieser Etappe sind die Frauen mit dem Katholischen Frauenbund in den letzten Jahren lückenlos von Ulm bis nach Konstanz gewandert, dazu 2 Mal von Meckenbeuren bis Nonnenhorn. Der besondere Dank gilt den Organisatorinnen Klara Dürmuth und Maria Müller. Durch die vorbildliche Organisation und die liebevolle Begleitung konnten wir Frauen gute Gemeinschaft und viel Schönes auf den Spuren des hl. Jakobus erleben.