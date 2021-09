Jahresmitgliederversammlung des TSV Meckenbeuren

Der TSV Meckenbeuren lädt seine Mitglieder am Freitag 8. Oktober, um 19 Uhr in die Schulsporthalle Meckenbeuren (Albrecht-Dürer-Grundschule) ein. Neben der Verabschiedung des Jahresabschlusses für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 und der Entlastung des Vorstandes stehen Neuwahlen und Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im TSV auf der Tagesordnung. Anträge an die Mitgliederversammlung sind bis Freitag, 1. Oktober, schriftlich bei der Geschäftsstelle des TSV Meckenbeuren, Lenbachstraße 4, 88074 Meckenbeuren einzureichen. Während der Mitgliederversammlung gilt die Maskenpflicht und es muss ein Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder ein negativer Corona Antigen-Test vorgewiesen werden können.