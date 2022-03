Jahreshauptversammlung des Musikverein Brochenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Brochenzell fand am Freitag, den 11. März in der Humpishalle in Brochenzell statt. Der 1.Vorsitzende Robert Pfister begrüßte die Versammlung, insbesondere die Ehrenmitglieder und dankte noch einmal für die Unterstützung in den letzten beiden besonderen Corona-Jahren. Dies sei keine einfache Zeit gewesen mit Hygiene-Konzepten und abgesagten Auftritten, aber der Verein habe diese Hürden gut gemeistert. Zum Totengedenken erhob sich die Versammlung und es wurde traditionell der Trauerchoral ,,Ich hatt‘ einen Kameraden'“ gespielt. Danach gab es einen kurzen Rückblick über das vergangene Vereinsjahr, welches trotz der Einschränkungen einige Highlights hatte, wie den Feierabendhock im Juli bei den Schützen in Brochenzell oder die Aktion Hoffnung, der Outlet-Verkauf für den guten Zweck, welcher dieses Jahr am Samstag 19. März in der Humpishalle wiederholt wird.

Das Herbstkonzert musste aufgrund der im Herbst steigenden Inzidenzen leider abgesagt werden, aber dies steigert nur die Vorfreude auf das Konzert im kommenden Herbst, welches dieses Jahr hoffentlich statt finden wird. Es folgten die Berichte der Schriftführerin, der Jugendleiterin, des Kassiers und der Kassenprüfer. Da es von Seiten der Versammlung keine weiteren Nachfragen zu den Berichten gab, wurde die Entlastung der Vorstandschaft beantragt und durch die Versammlung einstimmig erteilt. Zum Schluss wurde dem Dirigent Heinrich Haas für seinen Einsatz in den Proben, was im letzten Jahr auch die Sonderaufgabe der Verantwortung über die Einhaltung des Hygienekonzeptes in den Proben beinhaltete, gedankt, sowie den Musikantinnen und Musikanten, die verschiedene Tätigkeiten in der Kapelle übernommen haben. Alle bekamen ein kleines Präsent. Auch der 1. Vorsitzende Robert Pfister bekam ein kleines Dankeschön für seine tolle Vereinsarbeit überreicht.

Wiederum Dank für den Musikverein selbst gab es von Seiten des Kirchengemeinderats Brochenzell bezüglich der tollen Zusammenarbeit und von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, die heraus hob, dass die Musikvereine ein wichtiger Teil sind, welche die Gemeinde zusammen bringen und beleben. Die Musikkapelle Brochenzell blickt auf ein weiteres besonderes, aber dennoch erfolgreiches Vereinsjahr zurück und blickt optimistisch in die Zukunft, dass dieses Jahr wieder mehr Auftritte und Proben möglich sein werden.