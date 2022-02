Italienisch für Fortgeschrittene in Meckenbeuren und Tettnang

In diesem Nachmittagskurs Italienisch für Fortgeschrittene B1 der vhs Bodenseekreis sind noch Plätze frei. Der Kurs findet ab Mittwoch, 9. März an 15 Terminen jeweils von 16 bis 17.30 Uhr unter der Leitung der Muttersprachlerin Dr. DellAnna-Fuchs im Bildungszentrum Meckenbeuren, Ortsteil Buch statt.

Für Anfänger mit Vorkenntnissen gibt es in Tettnang einen Abendkurs. Dieser beginnt ebenfalls am Mittwoch, 9. März an 15 Terminen jeweils von 18 bis 19.30 Uhr und wird ebenfalls von Frau Dr. DellAnna-Fuchs geleitet. Schulungsort ist die Realschule, Manzenbergstr. 24 in Tettnang.

Informationen und Anmeldung bei der VHS-Außenstelle Langenargen, Tel.: 07543 / 953 90 60, in der VHS-Zentrale, Tel.: 07541 / 204 56 35 oder unter www.vhs-bodenseekreis.de