Investitionsdruck hält beim Abwasser an

Für die drei Eigenbetriebe der Gemeinde hat Kämmerer Simon Vallaster jüngst im Gemeinderat einen Ausblick auf die Wirtschaftspläne 2019 gegeben.

Eigenbetrieb Wasserwerk: Seit Jahren in „ruhigem Fahrwasser“ ist Vallaster zufolge das Wasserwerk. Ins Blickfeld geraten war allenfalls die personelle Situation im technischen Bereich: Hier deutet sich Entspannung an, unter anderem da sich einer der Mitarbeiter auf die Prüfung zum Wassermeister vorbereitet.

Eine besondere Maßnahme sprach der Betriebsleiter mit der Quellauslauf-Leitung von Mühlebach zum Hochbehälter Hirschach an, der die Niederzone Meckenbeuren/Brochenzell mit Wasser versorgt. Dabei geht es um den Austausch einer Leitung in niederer Druckstufe, die aus den 1950er Jahren stammt – mit rund 400 000 Euro die größte Maßnahme, die 2019 beginnt.

Zudem wird der Austausch der Verbundleitung von Schwarzenbach nach Senglingen vorbereitet. Schon im Herbst könnte es hier soweit sein.

Stabil bleibt der Wasserzins bei 1,10 Euro/Kubik – daran dürfte sich auch 2020 nichts ändern.

Eigenbetrieb Abwasser: „Anhaltender Investitionsdruck“ ist hier charakteristisch, „ordentlichen Kreditbedarf“ machte Betriebsleiter Vallaster aus. Dahinter steht nicht nur der Ausbau der Ortskanalisation: Hinzu kommen Instandhaltungen wie Modernisierungen. Zu letzteren zählt die vierte Reinigungsstufe (Ozon) im Klärwerk Eriskirch, deren Bau der Abwasserverband Unteres Schussental verantwortet. An der 5,1-Millionen-Euro-Investition, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll, ist Meckenbeuren als Verbandsgemeinde über Umlagen zu einem Drittel beteiligt. Zur Stützung der Finanzierung ist ein tilgungsfreies Trägerdarlehen in Höhe von 500000 Euro aus dem Kämmereihaushalt an den Eigenbetrieb geflossen. Ein solches hatte es 2018 in Höhe von 250 000 Euro gegeben – was als internes Darlehen favorisiert wird gegenüber Mittelaufnahmen bei Geldinstituten.

Mit den Investitionen geht eine Neukalkulation der Abwassergebühren einher, und Simon Vallaster ließ wissen: „In den Jahren 2020 fortfolgende werden wir es mit steigenden Gebühren zu tun haben.“ Seit ihrer Einführung 2014 setzt sich die gesplittete Abwassergebühr aus 1,60 Euro/cbm für Schmutzwasser plus 25 Cent je qm versiegelter Fläche fürs Niederschlagswasser zusammen.

Nicht um den „heißen Brei“ herum redete Simon Vallaster, was die Einträge von Fremdwasser angeht: „Wir haben ein Fettproblem im Kanal“, was allerdings auch für viele andere Städte gelte. Lösen ließe sich dieses freilich nicht in der Kanalisation selbst, sondern indem die Einträge abnehmen. Dabei gilt: „Wir werden im Zweifel auch ermitteln“, verhehlte Vallaster nicht und verwies auf SZ-Nachfrage auf Gutachten, die sich mit der Zusammensetzung der Fette beschäftigen.

Eigenbetrieb „Beteiligung am Regionalwerk“: „Erfreuliches“war zu vermelden, flossen doch 2018 Gewinnanteile von 190 000 Euro an die Gemeinde (zwölfprozentige Beteiligung am Regionalwerk). „Die jüngsten Prognosen gehen davon aus, dass 2019 ähnliche Zahlen geschrieben werden“, so Vallasters Ausblick.