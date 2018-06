Internet: Brochenzeller bestellte 100 Megabit und bekam 4,5

Post aus Meckenbeuren dürfte vor vier Wochen Dirk Wössner als Vorstand der Deutschen Telekom bekommen haben. Absender: Matthias Jobmann, der für sich und seine Frau Andrea Dublaski sagt: „Wir sind keine Streithansel, aber wir haben uns so geärgert.“ Und zwar über den Telekom-Breitbandausbau, auf den der Mann aus dem Töpferweg in Brochenzell große Hoffnungen gesetzt hatte.

Das war im Herbst 2017 gewesen. 4300 Haushalte in Meckenbeuren sollten bald schon durch die neue Vectoring-Technik Download-Geschwindigkeiten von 100 Megabit in der Sekunde nutzen können – so der Plan der Telekom fürs VDSL, wie sie ihn in einer Infoveranstaltung und auf einem Pressetermin der Öffentlichkeit nahebrachte.

Wozu die Telekom in Meckenbeuren rund 13 Kilometer Glasfaser verlegen, 20 Systemschränke mit Glasfaser anschließen und mit modernster Technik neu ausrüsten will.

Dass auch der Töpferweg davon profitieren soll, lässt sich Matthias Jobmann bestätigen. Im Oktober schließt er im Telekom-Shop in Ravensburg einen Wechselauftrag ab von seinem bisherigen Anbieter hin zur Telekom ab – alles scheint gut.

Im Dezember bekundet die Telekom schriftlich ihre Freude, dass er sich für „Magenta Zuhause L“ entschieden habe. Die formelle Auftragsbestätigung ergehe, wenn die Kündigung vom bisherigen Anbieter vorliege. Der bestätigt eine solche auf den 28. Dezember hin.

Zuvor aber erreicht Jobmann die Nachricht der Telekom, dass sich der Wechsel „aus technischen Gründen“ auf den 20. Februar verzögere. Weitere Verschiebungen folgen - erst auf den 28. März, dann auf den 17. April und nochmals auf den 23. Mai.

In einer SMS vom 24. April hatte Jobmann von der Telekom erfahren, dass sie doch nur DSL bis 16 Mbit/s zur Verfügung stellen könne. Tatsächlich geht er zu Hause von einem Istzustand von maximal 4,5 Mbit aus.

Ende einer Odyssee

Am 27. April geschieht zweierlei: Eine E-Mail aus dem Kundenservice der Telekom kommt bei Jobmann an, mit dem ersten Satz: „Schade, dass Sie sich anders entschieden haben und doch nicht zu uns wechseln wollen.“ Zugleich wird am 27. April vom Leiter Kundenservice ein Brief mit der Auftragsbestätigung an Jobmann abgesandt. Der aber hat genug: Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin storniert die Telekom am 30. April den Wechselauftrag. „Daraufhin habe ich Mühe, den zunächst gekündigten bisherigen Vertrag bei meinem Anbieter zu denselben Konditionen weiterführen zu können. Das gelingt jedoch in letzter Minute“, blickt Matthias Jobmann aufs Ende seiner Odyssee zurück.

Die er im Brief an Wössner festhält. Das Schreiben sendet er zudem an dessen Geschäftsführerkollegen, an Bürgermeisterin Kugel und die SZ. Unverständlich bleibt für Matthias Jobmann und Andrea Dublaski, dass neun Monate nach der Ankündigung des flächendeckenden Breitbandausbaus „zum heutigen Zeitpunkt nun nichts mehr zu sehen ist“.

Was ihn zudem bewegt: „Sie sollen offen sagen: Es klappt nicht wegen dem und dem...“ Bislang würden trotz Rückfragen keine Gründe genannt, sodass nur Spekulation bleibe: „Sind es zu wenig neue Kunden, weswegen die Telekom mehr oder weniger alles abgesagt hat? Ist es eine politische Entscheidung gewesen?“

Damit verbunden sieht er die unmissverständliche Forderung der Meckenbeurer an die Telekom, offen, schnell und klar zu informieren, ob und ab wann man den VDSL 100 („Tarif L“) in diesem Sommer erfolgreich buchen könne.

Engpässe bei der Zulieferung

Interessant nennt Jobmann, dass ausgerechnet in einem der vollzogenen Ausbaugebiete (Ortsteil Buch) das Rathaus liegt. Womit er Bezug auf jene Karte nimmt, die auf der Homepage der Telekom vom Ausbaustatus kündet. In der heißt es: „Der Festnetzausbau in Brochenzell (Bauabschnitt 2) wird voraussichtlich Anfang Juni 2018 abgeschlossen. In der Karte finden Sie bereits ausgebaute Gebiete sowie die aktuellen Baumaßnahmen mit einem Vorlauf von rund drei Monaten“.

Und ebendort wird der Bereich ums Rathaus Buch als mit am besten ausgebaut dargestellt, nachdem davon 2017 nicht die Rede war. Was Hubertus Kischkewitz als Sprecher der Telekom auf Anfrage der SZ so erklärt: „Hier handelt es sich um den so genannten Nahbereichsausbau. Die Beplanung und die Arbeiten rund um 7600 Vermittlungsstellen in Deutschland wurden nach der Entscheidung der Regulierungsbehörde September 2016 gestartet und werden jetzt nach und nach in Angriff genommen bzw. abgeschlossen.“

Befragt nach dem heutigen Stand für Meckenbeuren, heißt es: „Gut die Hälfte der Multifunktionsgehäuse sind in Betrieb.“ Was hat zur Verzögerung geführt? Hier nennt Kischkewitz „Ressourcenengpässe in der Zulieferung von Hardware und Übertragungstechnik“.

Sie waren bereits in der Antwort auf eine SZ-Anfrage Mitte November aufgetaucht, als die zeitliche Verzögerung erstmals Thema war. „Voraussichtlich ab Januar“ hatte damals die Aussicht gelautet, die neuen Anschlüsse den Kunden zur Verfügung stellen zu können. Als problematisch schien dabei durch, dass viele Kabelverzweiger zwar durch die Telekom ausgebaut bzw. mit Glasfaser angefahren sind, es aber offenbar (Zuliefer-)Probleme beim Aufrüsten der Gehäuse mit der neuen Technik gab.

Und der weitere Zeitplan für Meckenbeuren? „Die restlichen MSAN (Multi Service Access Node, Technik im Gehäuse, die Red.) sollen Juli/August fertiggestellt sein, so dass die schnellen Anschlüsse buchbar sind“, antwortet der Telekom-Sprecher auf die SZ-Anfrage.

Positiv daran: Für die Öffentlichkeit bemerkbare bauliche Maßnahmen an den grauen Kästen am Straßenrand gehen damit nicht einher.