Instrumente als „Spiegel der Seele“

„Junge Talente musizieren“ lautete der Titel der Matinee, zu der die Musikschule Meckenbeuren am Sonntag ins Kultur am Gleis 1 eingeladen hatte. Instrumente seien ein Spiegel der Seele und die Kinder hätten ihre Instrumente für sich entdeckt und seien begeistert dabei, kündigte Musikschulleiter Jörg Scheide ein breit gestreutes Programm an, in dem sich neben der Musikschularbeit auch die Vorbereitung auf den bevorstehenden Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Friedrichshafen widerspiegele.

Eröffnet wurde die gut eineinhalbstündige Matinee vom Trompetenquartett Nick Heine, Luca Rau, Janne Probst und Tino Stocker mit vier bravourös vorgetragenen Musikstücken. Mit „Pie’ce in G-Minor“ erfreute Christoph Deutelmoser am Tenor-Saxophon, bevor Johannes Geßler mit dem selbst komponierten Stück „Best of Jojo“ den Reigen der Darbietungen am Schlagzeug eröffnete, in dem im weiteren Konzertverlauf Moritz Krzemien, Elia Probst und Finn Spinnenhirn ihr Können zeigten. Sehr schön denn auch die Darbietungen von Lea Löffler und Felix Schöllhammer mit der Blockflöte (Klavierbegleitung Maria Zanker), bevor das Posaunenquartett mit Luan Schäfer, Johannes Baumann, Leander Pechar und Julius Kimpfler den zahlreichen Zuhörern großen Beifall entlocken konnte.

Am Klavier von Andrea Ringendahl begleitet begeisterte Anna Laura Simon auf ihrer Viola mit dem zweiten Satz der Arpeggione-Sonate von Franz Schubert, gefolgt von Lina Marschall an der Klarinette und Nina Hager, die mit dem ersten Satz aus dem Violinenkonzert von J. B. Accolay die mehr als gelungene Veranstaltung beschloss. Nicht nur die Kinder auf der Bühne sondern auch die Musiklehrer hinter den Kulissen seien heute etwas aufgeregt gewesen, gab Musikschulleiter Jörg Scheide zum Schluss schmunzelnd zu. Es sei schön zu sehen, wie die Musikschüler sich weiterentwickelt hätten und man wünsche ihnen für den anstehenden Regionalwettbewerb viel Erfolg und eine hohe Trefferquote.