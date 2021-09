Instrumentale Gitarrenpower mit Matthias Waßer und Roland Palatzky

Das Gitarrenduo Matthias Waßer und Roland Palatzky kommt wieder „Kultur am Gleis 1“ Bahnhof Meckenbeuren. Am Freitag, 24. September, ab 20 Uhr erklingen die akustischen Gitarren der beiden Virtuosen. Diese, so die Pressemitteilung, „leben und lieben ihre Musik, geben den Melodien und Instrumenten mit ihrer absolut professionellen Virtuosität leidenschaftlichen Charakter“. Das brachte dem Duo bei der Goldenen Künstler-Gala die Auszeichnung „Künstler des Jahres 2014“ in der Sparte „Instrumentalisten“ ein. „Von temporeich bis besinnlich werden alle musikalischen Register gezogen. Leichtfüßig und tänzerisch-elegant ist das musikalischer Klangzauber“, so die Mitteilung weiter. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.magic-acustic-guitars.com; Kartenvorverkauf: Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542 / 93 62 44 sowie online: www.ticket-regional.de/ meckenbeuren oder telefonisch: Hotline: 0651 / 979 07 77; Foto: