Inner Wheel Club Ravensburg spendet 2400 Euro für die Kindernachsorge

Der Inner Wheel Club Ravensburg, Teil der weltweit größten Frauen-Service-Organisation, hat 2400 Euro an die Kindernachsorge des Liebenauer Netzwerks Familie gespendet. In Kooperation mit der Oberschwabenklinik und dem Klinikum Friedrichshafen bietet der Dienst seit zehn Jahren Hilfen für Familien mit Frühgeborenen sowie chronisch und schwerstkranken Kindern im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis an, wie die Stiftung Liebenau mitteilt.

Im Krankenhaus sind Frühchen und kranke Kinder gut versorgt. Natürlich freuen sich die Eltern, wenn es endlich nach Hause geht. Gleichzeitig ist die erste Zeit von Unsicherheiten geprägt. Seit zehn Jahren unterstützt die Kindernachsorge der Stiftung Liebenau Eltern dabei, mit der Erkrankung ihres Kindes im häuslichen Umfeld zurechtzukommen. „Auf Antrag übernehmen die Krankenkassen die Finanzierung von 20 Stunden für Versorgung, Begleitung und Koordination weiterer Hilfsangebote“, erläutert Nadja Nobis, Leiterin der Kindernachsorge. Der Dienst mit zwei Kinderkrankenschwestern, einer Ärztin, einem Psychologen und Nadja Nobis als Sozialarbeiterin leitet die Eltern an. Er bietet Hilfe bei behördlichen Dingen wie dem Ausfüllen von Anträgen oder hat einfach ein offenes Ohr für Fragen und Probleme. „Im Idealfall bauen wir ein gutes Hilfenetzwerk auf und geben der Familie Sicherheit im Alltag.“

Doch nicht immer reichten die 20 finanzierten Stunden aus, um den Bedarf der Familien zu decken, heißt es weiter. „Deshalb sind wir sehr froh über jede Spende für die Kindernachsorge“, dankt Christoph Gräf, Leiter des Liebenauer Netzwerks Familie, den Frauen des Inner Wheel Clubs Ravensburg. Aktuell betreut der Dienst rund 40 Familien in beiden Landkreisen, im vergangenen Jahr waren es sogar 60.

„Das Wohl von Kindern und Frauen liegt uns ganz besonders am Herzen. Deshalb ist unsere Spende bei der Kindernachsorge an der richtigen Stelle“, sagt Vize-Präsidentin Marianne Blumer. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Kaffee und selbst gebackenem Kuchen auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt.

Wie wichtig die Kindernachsorge ist, weiß auch Dr. Steffen Kallsen, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche des Klinikums Friedrichshafen. „Oft fallen Eltern nach einem Krankenhausaufenthalt in ein großes Loch, und die neue Situation kostet viel Kraft.“ Sei doch die fachliche Unterstützung für das Frühchen oder das kranke Kind von einem Tag auf den anderen weg. „Die Kindernachsorge ist hier ein ganz wichtiger Baustein“, betont Kallsen. Kooperationen bestehen auch zu den großen Fachkliniken in Ulm, Tübingen und München, die Kinder intensiv-medizinisch betreuen. „Noch in der Klinik werden die Eltern auf die Kindernachsorge im Heimatlandkreis aufmerksam gemacht“, berichtet Nadja Nobis.