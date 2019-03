Indisch oder Schwäbisch: Zwei neue Lokale haben eröffnet

In Meckenbeuren haben in diesem Jahr zwei neue Gastronomen ihre Lokale eröffnet. Die „Alte Schussen“ mit schwäbischer Küche und das „Goa“ mit indischen Speisen. Beide Betreiber sind schon länger in der Gastronomie tätig.

„Personal zu finden, ist das große Problem für Gastronomen in Meckenbeuren,“ beklagt Johannes Kettnaker, Vorsitzender des Hotel und Gaststättenverbandes, Ortsstelle Meckenbeuren. „Ob im Service oder in der Küche. Wir konkurrieren im Bodenseeraum mit der Industrie um Arbeitskräfte“, beschreibt Johannes Kettnaker die Lage. Ein Problem, dass viele Bewerber abschreckt, sind seiner Ansicht nach die Arbeitszeiten. Wenn andere um fünf Uhr längst Feierabend haben, geht in der Gastronomie das Geschäft erst richtig los.

Auch für die Betreiber kleiner Lokale ist ein Zwölf-Stunden-Tag gang und gäbe. Dann steht der Chef vielleicht noch selbst in der Küche, arbeitet im Service mit und muss nebenbei noch eine Menge bürokratischen Kleinkram erledigen. „Dazu gehört schon ein Stück Idealismus“, schildert Kettnaker.

Deshalb begrüßt er es, wenn sich für Lokale neue Pächter, finden lassen. Dafür gibt es in den ersten Monaten dieses Jahres in Meckenbeuren zwei Beispiele.

„Alte Schussen“: Ins Vereinsheim am Sportplatz in Kehlen mit 70 Plätzen ist Anfang Februar Adelinde Beller eingezogen. Sie hat fünf Jahre ein Lokal in Ravensburg geführt und schon lange Zeit in der Gastronomie in Meckenbeuren gearbeitet. Das Vereinsheim hat sie gepachtet, weil sie das Umfeld gut kennt: „Meine Kinder sind hier zur Schule gegangen. Ich kenne die meisten Menschen hier und die kennen mich. Ich bin für die Leute einfach die Linde“

Linde Beller möchte die Menschen persönlich ansprechen, weil sie das wichtig findet. Sie kocht selbst und setzt dabei auf schwäbische Spezialitäten und eine immer wieder wechselnde Speisekarte. Außerdem serviert sie verschiedene Flammkuchen und bietet am Sonntag auch Kaffee und Kuchen an. Vereinsfeiern sind ihr ebenso willkommen wie Familienfeiern oder Trauergesellschaften.

Das „Goa“ in Gerbertshaus (80 Plätze) hat Ende Januar als Zweigstelle des gleichnamigen indischen Restaunants in Markdorf eröffnet. Betreiber beider Lokale ist die Familie Singh. Vater und Sohn teilen sich das Geschäft. Für die Filiale in Meckenbeuren zeichnet Sohn Kanwaljeet Singh verantwortlich. Er hat bevor er in den Familienbetrieb eingestiegen ist, einige Jahre Erfahrung in der schwäbischen Gastronomie gesammelt. Er hofft, „dass die Leute wiederkommen, weil es ihnen bei uns geschmeckt hat.“

Singh setzt bei der Bewirtung auf Schnelligkeit: „Wenn ich Hunger habe, will ich auch nicht lange aufs Essen warten. Während die Gäste die Vorspeise essen, ist schon die Pfanne für das Hauptgericht auf dem Herd.“ Auf der Speisekarte stehen indische Gerichte mit Huhn, Lamm oder Fisch und zahlreiche vegetarische und vegane Speisen. Schweine- oder Rindfleisch wird nicht serviert. Die Speisekarte enthält eine Kennzeichnung für Allergiker. Johannes Kettnaker wünscht sich grundsätzlich viele Lokale. „Gasthäuser sind ein wichtiger Bestandteil des dörflichen Lebens, als Treffpunkt und um gemeinsamen zu feiern“, findet er.

