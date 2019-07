„In zehn Jahren sehen wir uns alle wieder“

Acht Preise und 24 Belobigungen, ein Notenschnitt von 2,1 in der Realschule und 2,7 in der Werkrealschule und kein Schüler unter den 88 Absolventen, der nach der Schule nicht weiterhin untergebracht ist. Das macht die Rektorin stolz und wurde am Donnerstagabend in der Brochenzeller Humpishalle groß gefeiert – sehr festlich, mit ganz viel Freude und einem herzlichen und stilvollen Programm.

Sterne strahlten von den Wänden und trugen die Namen der Schüler, die das Bildungszentrum Meckenbeuren nun verlassen. Sterne, die nun keine Schüler mehr hier sind. „Aber was dann?“ fragte sich Elternbeirat Matthias Ehrmann, „FSJler, Azubis, wieder Schüler? Auf alle Fälle unsere Kinder“. 240 Schulwochen haben sie hier gemeistert, zählte er auf, 6000 Unterrichtseinheiten in rund einer Viertelmillion Unterrichtsminuten. „Ihr habt einen Meilenstein in eurem Leben erreicht“, machte er deutlich und schickte sie „auf Wanderschaft ins Leben mit diesem Rezept: „Seht hoffnungsvoll nach vorne, auch wenn ihr einmal umkehren müsst, mit Mut, Wertschätzung für euch und andere, Selbstvertrauen, Humor, Leichtigkeit, Toleranz und Respekt“.

Bürgermeisterin gratuliert

„Das macht auch mir Appetit aufs Leben“, freute sich Bürgermeisterin Elisabeth Kugel und gratulierte den Schulabgängern: „Ihr habt den Abschluss geschafft und ein tolles Leben vor Euch“. Sie warb für die Vereine und fürs Ehrenamt, um die Verbundenheit zur Heimatgemeinde zu stärken und rief sie alle auf, „stellt euch eurem Herzenswunsch, auch wenn es Bedenken gibt. Denn jeder von Euch hat etwas Preisverdächtiges in sich.“

„Chapeau“, zog dann Rektorin Ulrike Wiedmann den Hut vor ihren Schülern für ihre Leistungen. Sie nahm sich Jannis Wilzcek und seinen Rap als Beispiel. Den jungen Mann der Schule, der sich für den Frieden und die Menschen stark macht. „Ihr seid zu Persönlichkeiten gereift“, lobte sie weiter. „Hilfsbereit, interessiert und engagiert. Das macht mich ganz besonders stolz.“

Den Erfolg zeige auch die Statistik des weiteren Werdegangs. Alle Schüler sind untergekommen: An Beruflichen Gymnasien, Berufskollegs, in der Ausbildung, in Berufsfachschulen oder als FSJler. Unfassbar sei der Notendurchschnitt mit 2,1 in der Realschule und 2,7 in der Werkrealschule, was ebenfalls über dem Landesdurchschnitt liege. Und neben all dem Lernen und guten Noten rief die Rektorin dazu auf, etwas im Leben zu bewegen: „Du kannst das“, versprach Sie und nahm sich Kollegin Kristina Metzler und ihr soziales Projekt in Indonesien als Vorbild. Ebenso Greta Thunberg, die mit „Friday for Future“ so viele motivieren konnte.

Ein bisschen Wehmut

Auch die Schüler schauten an diesem Abend zurück: auf Klassenfahrten nach England oder Berlin und aufs Völkerballturnier, bei dem es immer galt, „die Parallelklassen zu besiegen“. „Wie schnell ist diese Zeit vergangen und dieses Mal kommt nach den Ferien keiner mehr zurück“, lag auch Wehmut in ihrer Stimme und das Versprechen: „In zehn Jahren ist ein Klassentreffen geplant. Dann sehen wir uns alle wieder“.

Es war ein Abend des Dankes, der Freude, der Erinnerungen, Hoffnungen und Ausblicke. Festlich gekleidet waren Meckenbeurens Abschlussschüler und lieferten und genossen ein perfekt vorbereitetes Festprogramm: mit Schlagzeuger Moritz Nussbaumer, der Schulband unter der Leitung von Steffen Boos, der Fotoshow der Abschlussklassen, dem Lehrerspiel, dem Rap von Jannis Wilzcek, den Lehrern als Werbestars, einer perfekten Moderation von Ilayda Uzun, Johannes Ehrmann und Jonas Wegerer und dem Schlusssong der Abschlussklassen. Überrascht wurden sie dabei von den Lehrern, die ihnen den Refrain überließen und selbst die Strophen übernahmen. Auch die Eltern waren aktiv dabei und sorgten fürs leibliche Wohl. „Kompliment!“, war da der richtige Schlusspunkt, im Sound der Sportfreunde Stiller.

Ehrungen

Einen Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 erreichten: Susen Kiesel, Nicole Richert, Favik Acar und Celine Sauter.

Jahrgangsbeste in der Realschule (RS) war Paulina Weber mit 1,0, gefolgt von Maren Koch und Elena Fink mit 1,1.

In der Werkrealschule war (WRS), Melisa Osmanovic mit 1,6 Jahrgangsbeste, gefolgt von Jannis Wilczek mit 1,7.

Für besonders Engagement und Leistung wurden geehrt: Schulsanitäter Fayik Acar, Nicole Richert und Simon Frederik Ummenhofer. Streitschlichterin Maja-Rabea Abt. Für den dritten Platz bei den Deutschen Karatemeisterschaften und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft Maren Koch. Für den zweiten Platz beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ Moritz Nussbaumer und für den Vizemeister im Bogenschießen bei den Landesmeisterschaften Tobias Ullmann. (wie)