In Sachen Asyl: Gemeinde lädt zu Bürgerinformation

Die erste Bürgerinformation unter Bürgermeisterin Elisabeth Kugel ist am nächsten Donnerstag dem Thema „Unterbringung von Flüchtlingen“ gewidmet. Die Gemeinde Meckenbeuren lädt dazu einer Pressemitteilung zufolge alle Bürger am 3. Mai ab 19 Uhr in Brochenzells Humpishalle ein. „Wir wollen mit dieser Bürgerinformation umfassend über die anstehenden Aufgaben der Gemeinde Meckenbeuren im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen informieren. Die Gemeinde muss bis Ende 2018 rund 120 Plätze für Flüchtlinge vorhalten“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in dem Pressetext.

Und weiter: „Diese Aufgabe ist eine erhebliche Herausforderung für die gesamte Gemeinde und eine Chance, die wir aktiv gestalten werden. Verwaltung und Gemeinderat haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit diesem Thema befasst, und wir wollen jetzt die aktuellen Überlegungen und Lösungsansätze vorstellen.“

Gemeinde seit 2016 im Rückstand

Wie aber kommt die Zahl von 120 Plätzen zustande? Als Grundlage dienen in Baden-Württemberg geltende Verteilungsquoten, die von der Größe einer Kommune ausgeht. Weiter heißt es in dem Pressetext, die Gemeinde Meckenbeuren sei seit 2016 im Rückstand, auch wenn die neue Einrichtung zur Anschlussunterbringung in der Zollernstraße in Brochenzell in wenigen Wochen belegt werden könne.

Außerdem werde aufgrund des Bezugs der Neubaugebiete eine weitere Kindertagesstätte für zwei bis drei Gruppen benötigt. Und: Meckenbeuren habe einen zunehmenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für die Bevölkerung.

„Für einen konstruktiven Umgang mit diesem derzeit gesellschaftlich und politisch sensiblen Thema sind aus Sicht der Verwaltung Kenntnisse der Hintergründe und Fakten genauso notwendig wie Transparenz beim Verwaltungshandeln und ausreichend Gelegenheit zum offenen Austausch“, hebt Elisabeth Kugel hervor. „Mir ist der rechtzeitige und ehrliche Dialog mit dem Bürgern gerade bei Themen wichtig, die nicht ganz einfach sind.“

Auch sei die Gemeinde in Sachen Flüchtlingsarbeit gut aufgestellt. „Wir haben erfahrene Profis vor Ort, die in der Vergangenheit schon schwierigere Situationen gut gemeistert haben“.

Die Lösung dieser umfangreichen Aufgabe, die sich in den vergangenen Jahren angebahnt hat, erfordere aus Kugels Sicht nicht nur ein intensives Engagement von Verwaltung und Gemeinderat bei der raschen Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum, sondern auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und gezielte Unterstützung bei der Integration. „Gemeinderat und Verwaltung müssen sowohl berechtigte Anforderungen des Landkreises an unsere Gemeinde zeitnah erfüllen als auch für eine verträgliche und möglichst gerechte Verteilung der Aufgaben für unsere Bevölkerung sorgen.“

BLICK:

Unterschieden wird zwischen einer Gemeinschaftsunterkunft, die der Landkreis betreibt, und einer Anschlussunterbringung, bei der die Gemeinde federführend ist. Im Einzelnen gibt es an größeren Einheiten auf Meckenbeurer Gemarkung:

Gemeinschaftsunterkunft:

Kehlen: belegt seit Ende April 2015. Plätze: 40.

Ehemalige Lutherkirche in Gerbertshaus: belegt seit Dezember 2016. Plätze: 34.

Im Bahnhofsgebäude: belegt seit Frühjahr 2017. Plätze: 16. Besonderheit: Alle drei Gebäude sind von der Gemeinde an den Landkreis verpachtet.

Anschlussunterbringung:

Zweigeschossiger Neubau am Bahnhofsplatz: belegt seit Sommer 2016. Plätze: In den vier Wohnungen für Familien können 18 bis 24 Personen Unterkunft finden.

Dreigeschossiger Neubau in der Zollernstraße Brochenzell: Nach den Pfingstferien soll die Belegung erfolgen. Im April 2017 war der Spatenstich für das auf 950 000 Euro veranschlagte Projekt erfolgt. Die Platzzahl wurde damals mit 40 bis 45 angegeben.