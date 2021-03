In Meckenbeuren und Eriskirch sind Taschendiebe unterwegs

Gleich zweimal schlugen bislang unbekannte Taschendiebe in Lebensmitteldiscounter in Meckenbeuren und Eriskirch zu. In Eriskirch nutzen die Täter die Unaufmerksamkeit einer 77-jährigen Geschädigten aus, als sie ihre Handtasche am Einkaufswagen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt lies.

Hierbei gelang es den Tätern die Geldbörse der Geschädigten zu entwenden und unerkannt zu entkommen. In Meckenbeuren entwendeten die Täter unbemerkt die Geldbörse aus dem Rucksack einer 60-jährigen Geschädigten. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie diverse Dokumente.