In Meckenbeuren gibt es mehr virtuelle als reale Weihnachtsgottesdienstbesucher

Mit neuen Ideen und unter strengsten Infektionsschutzmaßnahmen hat die evangelische Kirchengemeinde Weihnachten gefeiert: Die insgesamt fünf Weihnachtsgottesdienste an Heiligabend und den Feiertagen haben mehr Besucher unter freiem Himmel mitgefeiert als in der Kirche und mehr über den Internet-Livestream oder die Telefonübertragung als vor Ort.

„Der größere Teil unserer Gottesdienstgemeinde ist jetzt nicht hier in der Pauluskirche, sondern zu Hause am Computer oder am Telefon“, sagte Pfarrer Peter Steinle in der Christvesper an Heiligenabend: „Aber auch wenn wir Abstand halten müssen – für Gott gelten keine Kontaktbeschränkungen und kein Mindestabstand. An Weihnachten will Gott uns ganz nahe kommen – bis in unser Herz.“

Den Auftakt an Heiligenabend bildete das Krippenspiel unter freiem Himmel, für das Kirchengemeinderäte auf der Kirchwiese einen Stall mit echten Schafen aufgebaut hatten. Die 100 Plätze in eigens markierten Familien-Parzellen mit großen Abständen waren trotz des einsetzenden Regens voll besetzt, teilt die Kirchengemeinde mit. In dem von Ireen Hündorf verfassten und geleiteten Krippenspiel kamen nicht nur Maria und Josef, Engel und Hirten zu Wort, sondern auch ein moderner, interaktiver Alexa-Lautsprecher.

Der Stall blieb auch nach dem Krippenspiel ein Anziehungspunkt, den viele Familien bei einem Spaziergang aufsuchten: Der Meckenbeurer Künstler Rolf Fenzl und der Brochenzeller Schreiner Guido Roth hatten lebensgroße Krippenfiguren gestaltet und gestiftet, daneben spielten Julius, Leander und Elenor Pechar Weihnachtslieder. Die beiden anschließenden Christvespern wurden von Mathilde Stadler am Cello, Cornelia Riedl und Matthias Ehrmann an der Orgel sowie einem Vokalquintett musikalisch feierlich gestaltet. Während die jeweils 35 ausgewiesenen Sitzplätze im Zwei-Meter-Abstand nicht einmal ausgebucht waren, feierten 152 virtuelle Gottesdienstbesucher über den Internet-Livestream und 43 über die Telefonübertragung mit.

Pfarrer Steinle zeigte sich erleichtert und erfreut: Bis zuletzt sei die Feier von Präsenzgottesdiensten auf der Kippe gestanden. Der Kirchengemeinderat sei sich der Verantwortung bewusst. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass unser Infektionsschutzkonzept mit Zwei-Meter-Abstand, Maskenpflicht, Gemeindegesangsverbot und der Desinfektion von Händen und Oberflächen für größtmögliche Sicherheit sorgt“, erklärte Pfarrer Steinle und bilanzierte: „Das Weihnachtsfest war in diesem Jahr anders – aber nicht weniger festlich und berührend.“