In Meckenbeuren gibt es erst einen„Turbo-Workshop“ für Frauen am 8. November im Familientreff, gefolgt von einem Vortrags- und Diskussionsabend am 13. November am Gleis 1.

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte gewählt. Mit zwei Veranstaltungen wird in der Schussengemeinde schon dieser Tage darauf hingewiesen und dafür geworben.

Da ist zum einen ein Turboworkshop der Kommunal-Akademie Baden-Württemberg Kommunal-Gestalten. Unter dem Motto „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ richtet er sich an angehende Gemeinderätinnen und jene, die darüber nachdenken zu kandidieren. Termin ist am Donnerstag, 8. November, 17 bis 21.30 Uhr im Familientreff Meckenbeuren. Zum „Turbo-Workshop“ heißt es: „Vier Stunden müssen reichen! In einer kleinen Gruppe soll hier in kurzer Zeit intensiv gearbeitet werden. Die Inhalte werden in komprimierter Form präsentiert und auf das Wesentliche reduziert. Ein Angebot für alle, die nicht die Zeit finden, mehrtägige Seminare zu besuchen.“

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem kommunalen Frauennetzwerk BORA (www.bora-frauenpolitik.de) und dem Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg, Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Um frühzeitige verbindliche Anmeldung wird gebeten unter Fax 0711 / 24 83 94 50, E-Mail: susanne.ennulath@fes.de oder online: www.fes.de/lnk/gemeinderaetin4

Zudem laden die Gemeinde Meckenbeuren und das Bildungswerk für Kommunalpolitik am Dienstag, 13. November, um 19.30 Uhr in den Kulturschuppen am Gleis 1 ein: „Lust auf Kommunalpolitik. Warum sich ein Engagement im Gemeinderat lohnt“, wird dann erklärt – mit Blick auf besagten 26. Mai.

Warum es sich lohnt, sich als Gemeinderat zu engagieren – das wird dann laut Vorschau Bildungsleiter Friedhelm Werner mit seiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung aufzeigen. Der Vortrags- und Diskussionsabend richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig davon, ob eine Kandidatur im Gemeinderat tatsächlich in Frage kommt.