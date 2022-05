In Kehlen steht der Maibaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstagabend, den 7.Mai stellte die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren Abt. Kehlen traditionsgemäß den Maibaum am Dorfgemeinschaftshaus. Nach zwei Jahren Pause kamen wieder zahlreiche Besucher zur Feuerwehr nach Kehlen, um beim Maibaumstellen live dabei zu sein. Mit dabei war eine Abordnung des Musikvereins Kehlen, die gegen 18 Uhr das Stellen musikalische begleiteten. Die starken Feuerwehrmänner, unter dem Kommando von Marc Eggert, stellten den Baum professionell auf, was vom Publikum mit lauten „Hau Ruck“-Rufen begleitet wurde. Am frühen Nachmittag holten die Feuerwehrkammeraden, unter Federführung von Baumspender Thomas Assfalg, den 17 Meter langen Maibaum aus dem Seewald. Der Schmuck wurde in diesem Jahr bewusst in blau-gelb gehalten, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Im Anschluss lud Kommandant Stefan Amann die Gäste ans Feuerwehrhaus ein, wo der Spielmannszug die Besucher musikalisch empfing. Die fleißigen Helfer warteten bereits mit Würsten, Steaks und Getränken und die Abordnung des Musikvereins Kehlen lud weiterhin zum verweilen ein, was die Gäste gerne taten.

Die Einnahmen sollen als Spende an das Palliativ Team Bodensee übergeben werden.