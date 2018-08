In der Schussengemeinde sind 88 Nationalitäten vertreten

In Meckenbeuren haben viele Unternehmen und Gewerbetreibende nicht nur ins benachbarte europäische Ausland, sondern auch in andere Kontinente weltweit geschäftliche Beziehungen. Und wie sieht es umgekehrt mit dem Anteil der hier lebenden und gut integrierten Migranten an der gesamten Einwohnerzahl in der Schussengemeinde aus ? Dieser Frage ist der Freundeskreis Asyl am Sonntag beim Bahnhofsfest mit seinem „Cafe international“ nachgegangen.

Anhand einer Weltkarte, aus der Realschule entliehen, hatte Lea Opferkuch die einzelnen Herkunftsländer der Migranten mit vielen bunten Streifen und dem Zielpunkt Meckenbeuren anschaulich nachgezeichnet. „Es ist schon ein Hingucker, wenn nicht wenige Passanten bei ihrem Rundgang kurz an der Weltkarte Halt machen“, freute sich die Sozialarbeitspraktikantin im Dienst der Gemeindeverwaltung. „Eine Gemeinde-88 Nationalitäten“ hatte sie die bunte Grafik betitelt. Vor vier Jahren, 2014, waren es nach amtlicher Statistik noch 68 gewesen. Die Einwohnerzahl von Meckenbeuren kratzt mittlerweile wegen der Zuwanderung auch von Deutschen und von Migranten in die Bodenseeregionschon heftig an der 14 000er-Marke. Nicht deutscher Herkunft sind rund 1300 Einwohner. Die drei führenden Plätze in der Tabelle der hier vertretenen Nationalitäten nehmen wie vor vier Jahren drei Länder ein: Italien (201 Einwohner in Meckenbeuren), Türkei (177 Einwohner) und Polen (130 Einwohner). Vor vier Jahren führte die Türkei mit 196 Migranten vor Italien (186) das Feld an. Problematisch ist dabei die geltende Rechtslage im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl und Europawahl am gleichen Wahltag nächstes Jahr, am 26. Mai. Nach dem EU-Vertrag von Maastricht von 1992 sind generell alle „Unionsbürger“, also Bürger aus einem Mitgliedsland der EU, aktiv und passiv wahlberechtigt, zumindest auf der kommunalen Ebene und bei der Wahl zum EU-Parlament. Und die hier lebenden Einwohner aus Nicht-EU-Ländern wie etwa der Türkei, die vielleicht schon in der dritten Generation wohnen und arbeiten und sich in einem Sport- oder Musikverein engagieren? Ihnen bleibt ohne einen deutschen Pass das kommunale Wahlrecht verwehrt. Davon betroffen sind nächstes Jahr übrigens auch acht Meckenbeurer Einwohner, zugewandert aus dem britischen Königreich, das Ende März 2019 formell die EU verlassen wird nach dem umstrittenen Brexit-Referendum vor zwei Jahren. Aber auch Migranten aus der nahen Schweiz, aus Liechtenstein, aus Norwegen, Island und anderen europäischen „Dritt-Staaten“ haben hierzulande kein kommunales Wahlrecht.

Die Meckenbeurer Einwohner mit der längsten Anreise von ihrem Herkunftsland ins Untere Schussental kommen aus Neuseeland (ein Ehepaar wie vor vier Jahren), aus China (3), aus der Mongolei, aus Japan und Taiwan (je ein Einwohner), aus Südafrika, Namibia und Madagaskar oder aus nord-, mittel- und südamerikanischen Ländern, darunter acht US-Amerikaner (sechs Frauen und zwei Männer).

Rein statistisch hat das Bürgerkriegsland Syrien in den vergangenen vier Jahren den größten Zuwachs unter den Nationalitäten zu verzeichnen, von einer einzigen Einwohnerin (2014) auf jetzt immerhin 83 anerkannte Flüchtlinge, die in Meckenbeuren wohnen. Nicht ganz so groß ist die Entwicklung aus dem Irak (von einem Einwohner 2014 auf jetzt 39) oder aus Afghanistan (jetzt 17 Einwohner). Nur leicht zugenommen hat indes die Zahl der Migranten aus afrikanischen Ländern, angeführt von Eritrea (25), Nigeria (17), Angola (8), aus der Republik Kongo (6) sowie aus Gambia und Tunesien (je 5).

In den vergangenen Jahren haben sich acht österreichische Staatsbürger aus Meckenbeuren wieder verabschiedet, sodass jetzt noch 56 Personen aus dem südöstlichen Nachbarland in der Schussengemeinde gemeldet sind. Zurückgegangen ist ebenfalls die Zahl der Einwohner aus Serbien (34).

„Meckenbeuren ist eben bunt, so bunt wie das Bahnhofsfest“, brachte es Sieglinde Bernhard vom Freundeskreis Asyl im Gespräch mit Festbesuchern auf den Punkt.