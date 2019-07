Individuelle Trainingspläne, Laufworkshops und viel gegenseitige Motivation im Kollegenkreis: Die Stiftung Liebenau ermöglicht ihren Mitarbeitern ein gezieltes Lauftraining: Am Coachingprogramm „Von 0 auf 10“ nehmen seit April rund 25 Motivierte teil. Ihr Ziel ist der Firmenlauf am Donnerstag, 18. Juli, in Friedrichshafen. Dort werden, wie die Stiftung mitteilt, insgesamt 126 Läufer der Stiftung Liebenau an den Start gehen.

„In der Gruppe macht es einfach mehr Spaß“, sagt Alexandra Basner, die am Coachingprogramm teilnimmt und schon Lauferfahrung hat. „Es spricht für den Arbeitgeber und für ein gutes Arbeitsklima, wenn man sich in der Freizeit zum Laufen triff“, sagt sie laut der Pressemitteilung. Alexandra Basner und ihre Kolleginnen Silke Staiber und Lilia Milz von Trainer Tobias Ganzmann einen individuellen Trainingsplan erhalten. „Diese abwechslungsreichen Pläne motivieren sehr“, erklärt Silke Staiber. „Man spürt, dass man fitter wird. Es tut mir gut, und der Stress fällt von einem ab“, ergänzt Lilia Milz.

Zwar absolviert jede ihr individuelles Training meist alleine. Aber ab und zu laufen sie doch zusammen – insbesondere bei den drei Workshops des Programms. Dabei ging es erst um die Lauftechnik, dann ums Tempo und schließlich um die Ausdauer bei einem Zehn-Kilometer-Lauf. Die Kosten für die Info- und Auftaktveranstaltungen sowie die Workshops trägt die Stiftung Liebenau. Sie übernimmt auch die Startgebühr beim Firmenlauf und stellt Lauf-Shirts zur Verfügung. Die Teilnehmer zahlen nur für die Trainingspläne und das individuelle Coaching einen Eigenbeitrag, der zum großen Teil von den Krankenkassen erstattet werden kann.

Gesundheit fördern

Das Trainingsprogramm „Von 0 auf 10“ diene jedoch nicht nur der Vorbereitung auf den Firmenlauf, wie die Stiftung schreibt. „Wir wollen unsere Beschäftigten darin unterstützten, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Dabei ist Bewegung ein wichtiger Faktor“, erklärt Andrea Biberger, die das Laufprojekt innerhalb der Stiftung Liebenau organisiert. Vom Angebot angesprochen, fühlten sich viele Laufanfänger, aber auch Wiedereinsteiger und geübte Läufer, die ihre Leistung unter professioneller Anleitung steigern wollten.

Für den Firmenlauf in Friedrichshafen, bei dem am Donnerstag fünf Kilometer zu absolvieren sind, fühlen sich die drei Frauen jetzt gut vorbereitet. „Unser Ziel ist, den Firmenlauf in einer guten Zeit zu bestehen“, sagt Silke Staiber, die bereits das nächste Ziel für sich und ihre Kolleginnen ausfindig gemacht hat: den Frauenlauf im September in Kißlegg. So viel Motivation steckt an: Die Neuauflage des Laufcoachings im nächsten Jahr ist schon beschlossene Sache.