In der Gemeindebücherei gibt’s wieder Lesungen

Nach langer Corona-Pause startet die Gemeindebücherei wieder in die Veranstaltungs-Saison. Schon im September fanden nach eineinhalbjähriger Zwnagspause das beliebte Bücherwürmchen für die Allerkleinsten und das bekannte Bilderbuchkino statt. Diese Woche stehen auch wieder Autorenlesungen auf dem Programm: Silke Schlichtmann liest aus ihrer Mattis-Reihe am Freitag, 8. Oktober gleich zweimal hintereinander für insgesamt vier Schulkassen aus drei Grundschulen.

Am 18. Oktober beginnen die „Frederick-Tage“. Namensgeber für dieses landesweit stattfindende Lesefest ist die Maus Frederick aus dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni. Die kleine Maus sammelt Sonnenstrahlen für den Winter und so sammelt auch die Bücherei das Strahlen der Kinderaugen bei den Begegnungen mit den Autoren und Geschichtenerzähler. Den Anfang macht ein Besuch des senegalesischen Geschichtenerzählers Ibrahima Ndiaye am 19. Oktober. Mit seinen lustigen Geschichten wird er die Kinder der 2. und 3. Klassen mit Sicherheit zum Lachen bringen.

Die Autorin der bekannten und auch verfilmten Reihe „Max und die wilde Sieben“, Lisa-Marie Dickreiter, besucht die Bücherei am 21. Oktober und liest für SchülerInnen der vierten Klasse.

Den Abschluss der Frederick-Tage bildet eine Sachbuchlesung der Bloggerin Nadine Schubert, die mit ihrem neuen Kinderbuch „Grüne Helden: Ohne Plastik geht es auch“ ebenfalls für SchülerInnen der 4. Klasse nach Meckenbeuren kommt. Bei dieser Lesung dreht sich alles um den Umweltschutz.

Aber auch die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei haben sich wieder ein buntes Programm rund um das Lesefest einfallen lassen und bieten wegen der großen Nachfrage Zusatztermine an für das Bücherwürmchen zum Thema „Mäuschen“ am Montag, 25. Oktober um 10.30 Uhr, für Kinder bis zwei Jahre sowie das Bilderbuchkino zum Thema „Freundschaft“ mit anschließender Bastelaktion, am Montag, 25. Oktober, um 16.15 Uhr, für Kinder von vier bis sechs Jahren sowie das amishibai-Erzähltheater „Das kleine Gespenst“ am Donnerstag, 28. Oktober, 17 Uhr, für Kinder ab fünf Jahren