In 90 Minuten durch Oberschwaben

In der ersten Veranstaltung des Seniorenkreises Kehlen im Jahr 2019 hat Thomas Alber aus Friedrichshafen am vergangenen Mittwoch mehr als 60 Senioren als kompetenter Reiseführer auf einer spannenden und informativen Reise durch Oberschwaben begleitet. Davon berichtet der Seniorenkreis Kehlen in einer Mitteilung.

Die Frage in der Einladung zu diesem Nachmittag – „Kennen Sie Oberschwaben?“ – stand bei dem Vortrag mit vielen Bildern immer wieder im Raum. Und mindestens einer der vielen anwesenden Gäste konnte die Frage, auch wenn es um weniger bekannte Orte oder Sehenswürdigkeiten ging, beantworten. Das Resümee: Die Kehlener kennen ihr Oberschwaben.

Die Reise mit über 300 eindrucksvollen Bildern begann in Friedrichshafen am Hafenbahnhof, im Zeppelin-Museum und am Schloss, das ursprünglich eine Klosteranlage war und ab 1824 zur Sommerresidenz der Könige von Württemberg umgebaut wurde. Weiter ging die Reise durch das Eriskircher Ried nach Langenargen mit seiner barocken Kirche und dem Schloss Montfort und dann nach Tettnang mit dem alten und neuen Schloss und einem Abstecher zum Hopfenmuseum.

Bei dem nächsten Ziel Wangen stellte sich die Frage, ob Wangen noch zu Oberschwaben oder zum Allgäu gehört, nachdem sich die Stadt selbst „Wangen im Allgäu“ nennt. Einige der Gäste kannten den „Spuckbrunnen“ und die „verdruckten Allgäuer“, mit dem Gesicht des ehemaligen Ravensburger Landrats Guntram Blaser. Die Waldburg, Kißlegg, Bad Wurzach mit Schloss und Ried waren weitere Stationen ehe die Reise wieder ins Tal der Schussen nach Ravensburg mit seinen Türmen und Kirchen und nach Weingarten mit der Basilika, dem größten barocken Kirchenbauwerk in Deutschland und nördlich der Alpen, führte. Bekannt waren den Zuschauern die Klöster Reute und Sießen sowie das Krippenmuseum und die Martinus-Kirche in Oberstadion. Und so reihte sich ein sehenswertes Ziel wie die Perlen auf einer Perlenkette an das andere, heißt es im Bericht des Seniorenkreises weiter.

Über Biberach ging die Bilderreise weiter nach Wiblingen mit dem ehemaligen Kloster und seinem prächtigen Bibliothekssaal, ehe die Reise an der Donau in Ulm endete. Vom Münster, mit dem höchsten Kirchturm Deutschlands, vom schönen Rathaus und natürlich vom bekannten Fischerviertel waren eindrucksvolle Bilder zu sehen.

Langanhaltender Beifall belohnte den „Reiseführer“ durch Oberschwaben. In knapp 90 Minuten sind die Gäste durch Oberschwaben gereist und haben so viel – zum Teil Unbekanntes – gesehen. Wie immer, schloss der Nachmittag mit einem Vesper.