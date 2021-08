Polizei und Feuerwehr sind in der nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 0.30 Uhr, wegen eines Brandalarms in ein Wohnheim am Bahnhofplatz in Meckenbeuren ausgerückt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte laut Polizeibericht fest, dass eine vergessene Suppe auf dem Herd für den Einsatz verantwortlich war. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen. Ein Schaden entstand nicht, weshalb die Wehrleute nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.