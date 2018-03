Im Visier: Die Schussen und ihre Zuflüsse

Mit Managementplänen will das Regierungspräsidium Tübingen darauf hinwirken, dass das europaweite Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ mit Leben erfüllt bleibt. Ziel ist es, die Lebensraumtypen und Arten dauerhaft zu sichern, wie sie in den FFH-Schutzgebieten (Flora Fauna Habitat, Richtlinie von 1992) und Vogelschutzgebieten vorkommen. Davon betroffen ist auch Meckenbeuren, das zum FFH-Gebiet „Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute“ gehört.

Wie Bauamtsleiter Elmar Skurka auf Anfrage erläutert, hatte das Land Baden-Württemberg die Schussen und ihre Zuflüsse schon vor Jahren gemäß der EU-Richtlinie zu FFH-Gebieten erklärt, die besonderem Schutz unterliegen.

Nicht enthalten war damals der Meckenbeurer Bach. Was an der Betonrutsche als „Wanderungshindernis“ für Fische lag: Bestimmte „Leitarten“ (wie Strömer oder Groppe) müssen nämlich den Bach erreichen können, damit ein Gewässer als FFH-geeignet eingestuft wird.

Damit die Fische hochwandern können, wurde 2016 das neue Bett im Sinne einer „nassen Treppe“ angelegt. Die hintereinander liegenden Becken weisen einen genau bemessenen Höhenunterschied auf, sodass für Strömer oder Groppe der Aufstieg kein Problem darstellt.

Der Umbau ist erfolgt. Ob der Meckenbeurer Bach nun zum FFH-Gebiet aufsteigt, muss ein eigenes Verfahren auf EU-Ebene feststellen.

Kartierung soll bis Herbst erfolgen

Eine öffentliche Auftaktveranstaltung zu Natura 2000 in der Region findet am Mittwoch, 28. Februar, in Weingartens Sauterleutestraße statt. Das Regierungspräsidium informiert von 15 bis 17 Uhr in der Landratsamts-Außenstelle über die Managementplanung in vier Natura-2000-Gebieten im Landkreis Ravensburg, mit Gebietsanteilen im Bodenseekreis (inklusive Meckenbeuren und Tettnang) und im Kreis Sigmaringen. Zum Zeitfenster: Die Erstellung der Pläne beginnt im Frühjahr. In der ersten Bearbeitungsphase werden die Bestände der Lebensraumtypen und Arten erfasst und bewertet. Die Erhebungen dauern voraussichtlich bis Oktober 2018. Im Zuge der Kartierungen dürfen Mitarbeiter der Büros und Beauftragte der Naturschutzbehörden Grundstücke betreten.

In Phase II werden Ziele und Maßnahmen formuliert. Das Ergebnis der Planung wird voraussichtlich im Herbst 2020 in einem örtlichen Beirat diskutiert. Anschließend sollen Stellungnahmen im Zuge der öffentlichen Auslegung möglich sein.

Im Bodenseekreis liegen bereits mehrere Managementpläne vor. So für die Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau: Auftakt dazu war im Dezember 2012, der Abschluss erfolgte fünf Jahre später.

Aufgetaucht war das Thema Managementplan jüngst im Gemeinderat Meckenbeuren. Ob die Erstellung Einfluss auf die Planung der B 30-neu hat, wollte die SZ in der Folge vom RP wissen. Wie Pressesprecher Dirk Abel mitteilt, haben die Pläne keine Auswirkungen auf die Linienfindung. Zwar stellen sie eine Konkretisierung dar, doch ändere sich ja nichts grundsätzlich am FFH-Gebiet.

Weitere Informationen zu Natura 2000 in Baden-Württemberg unter

www.lubw.badenwuerttemberg.de/natur-und-landschaft/europaeischenaturschutzrichtlinien