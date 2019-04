Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Schulstraße enstanden. Eine 30-jährige Autolenkerin wollte von einem Parkplatz rückwärts auf die Schulstraße ausfahren und übersah hierbei den hinter ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 86-jährigen Frau. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.