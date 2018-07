Im Kulturschuppen in Meckenbeuren wird’s spannend

Bernd Lang, (Fantasie - Theater) und Markus Dorner, (Dornerei - Theater mit Puppen) präsentieren am Samstag, 29. Mai im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren „Melodien mit Marionetten“. Einen Tag später stehen die beiden dann mit dem Stück „Alles dreht sich um die Arche Noah“ auf der Bühne.

Die zwei singenden Puppenspieler haben für die Zuschauer ein Programm zusammengestelt, das professionelle Figurentheaterkunst, Musik und Komik aufs feinste verbindet. In lockerer Folge werden Arien, Chansons und Couplets und sogar ein „Operchen“ von den hölzernen Akteuren an den Fäden der singenden Marionettenspieler interpretiert. Die Zuschauer sehen und hören alte Bekannte wie die „Drei Tenöre“, Melodien von Johann Strauß bis Andrew Lloyd Webber, Schlager der zwanziger Jahre, „Papageno, der Vogelfänger“ , Opernausschnitte von W.A. Mozart und begegnen Karl Valentin und anderen Persönlichkeiten.

Abseits von lärmendem Klamauk bestechen die Nummern durch Geist, Witz, natürliche Heiterkeit und lassen jede Menge Raum für eigene Phantasie, heißt es in dem Pressetext. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, kostet im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Spannend wird es laut Pressetext für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene einen Tag später, am Sonntag, 30. Mai. Dann spielen Bernd Lang und Markus Dorner ab 17 Uhr im Kulturschuppen das Stück „Alles dreht sich um die Arche Noah“. Das gibt ein Gedränge auf und in der Arche, und es geht nicht ohne Reibereien ab. Das Spiel von „Gut und Böse“ beschert den kleinen und großen Zuschauern ein spannendes, bereicherndes Theater - Erlebnis und auch einen vergnüglichen Nachmittag, verspricht die Ankündigung. Der Eintritt für dieses Stück beträgt im Vorverkauf sechs Euro oder an der Theaterkasse eine halbe Stunde vor Spielbeginn sieben Euro.