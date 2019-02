Im Kindergarten St. Maria gibts jedes Jahr Quarkbällchen

Fasnetsbräuche werden nicht nur bei den Narrenzünften tunlichst gepflegt und derzeit gelebt: Auch im Kindergarten St. Maria Meckenbeuren wird einen solcher Brauch hoch gehalten.

Geht es dem Höhepunkt der jährlichen Fasnetszeit zu, so dürfen die Kleinen kostümiert in den „Kindi“ kommen und es gibt zur Überraschung die beliebten Quarkbällchen. Bereits als die Kinder am Mittwoch frühmorgens den Kindergarten betraten, stieg ihnen sofort der Duft der frisch gebackenen Quarkbällchen in die Nase. Klar, dass sie es kaum erwarten konnten, bis das süße Backwerk endlich in den Gruppen verteilt wurde.

Die „kindgerechten Fasnetskrapfen“ werden traditionell von den Elternbeirätinnen gebacken, wobei die Zutaten von den Eltern gespendet werden. Heimvorteil beim Fototermin hatten die Kinder der Bäckerinnen. Mit Erlaubnis der Mamas durften die Glücklichen die leckeren Quarkbällchen natürlich vorab probieren.