Im Haus St. Josef wird die Drittimpfung verabreicht

Morgens 9.30 Uhr im Haus der Pflege St. Josef der Stiftung Liebenau in Brochenzell. Nein, auf die Bewohnende und Mitarbeitenden wartet, nicht wie in der Werbung, ein Schokoriegel, denn Dr. Eberhard Schneckenburger und sein Team haben etwas viel Gehaltvolleres mit dabei: Eine große Tasche voller Biontech-Impfstoff. Damit bekommen an diesem Tag 33 Mitarbeitenden und 45 Bewohnenden bereits ihre Drittimpfung.

„Jeder Piks den ich hier bekomme, der erhöht meine Sicherheit und gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich alles für meine Gesundheit getan habe und auch für die Sicherheit meiner Mitbewohner“, erzählt Margit Burghardt (88) vor ihrem Gang zu Nikkolina Oricchio. Die medizinische Fachangestellte ist an diesem Tag die Frau an der Spritze und verimpft routiniert und mit einem Lächeln die Impfdosen. Ein kleiner Einstich, den man Margit Burghardt gar nicht ansieht und schon kann sich der Booster bei ihr ans Werk machen und ihr einen möglichst entspannten und gesunden Herbst und Winter bescheren.

Während sich die geimpften Senioren in der Cafeteria des St. Josef über alte Impferlebnisse unterhalten, sitzt bereits mit Georg Schlegel der erste Mitarbeiter auf dem Stuhl und wartet auf seine Spritze. „Die Impfung schützt mich und die Bewohner. Bei der ersten Impfung hatte ich bisher nur Gliederschmerzen und nach der Zweitimpfung mit Biontech gar keine Probleme. Die Sicherheit, die ich durch die Impfung bekomme und die ich vor allem auch unseren Seniorinnen und Senioren damit vermittele, die überwiegt für mich alles andere“, erzählt Schlegel. Schlegel gehört bereits seit 26 Jahren zum Team von Einrichtungsleiterin Claudia Senf. Einst als Auszubildender angefangen, ist er inzwischen Pflegedienstleitung und trägt die Philosophie der Stiftung Liebenau und deren Pflegegesellschaften „In unserer Mitte – Der Mensch“ im Herzen und auf den Lippen.