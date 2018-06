Im Gottesdienst wird gegrooved und geswinged

Der Gottesdienst am Sonntag, 24. Juni, 10 Uhr, in der evangelischen Pauluskirche Meckenbeuren wird besonders: Der Gospelprojektchor führt dort nach zehnwöchigem Proben unter Leitung von Christine Erstling einige Stücke aus der Gospelmesse „Enter into his gates“ von Helmut Jost auf. Die Chorstücke werden in die normale Gottesdienstliturgie eingebunden. Im Gespräch mit Sarah Rist berichtet Chorleiterin Erstling von dem Projekt.

Wie entstand die Idee, einen Gospelprojektchor zu gründen?

Ich lasse mich zurzeit über die evangelische Landeskirche zur C-Pop Chorleitung ausbilden. Ich habe früher schon einen Gospelchor geleitet, bis ich vor drei Jahren nach Weingarten gezogen bin. Ich habe mir hier ein Projekt gewünscht, um in der Ausbildung erlerntes Wissen anzuwenden. So habe ich bei den Gemeinden im Kirchenbezirk angefragt, ob Ihrerseits Interesse an einem Gospelchor besteht. Von den drei Gemeinden, die sich ein Gospelprojekt vorstellen konnten, war Meckenbeuren für mich am besten erreichbar. Hier fanden dann wöchentlich an zehn Terminen die Proben statt. Ab September wird es voraussichtlich sogar einen ständigen Gospelchor in Meckenbeuren geben.

Was fasziniert Sie an Gospel?

Durch mein Musikstudium habe ich eine fundierte Ausbildung in klassischer Musik. Vor 15 Jahren habe ich dann den Gospel entdeckt. Gospel hat einen gewissen Groove, der mitreißt. Meiner Meinung ist das eine Musikrichtung, die ganz nah am Menschen ist und die einen sehr direkten Zugang zu Gott ermöglicht. Und ich registriere bei vielen Menschen, dass sie das genauso empfinden.

Wer sind die Sänger?

Wir haben im Vorfeld sehr viel öffentliche Werbung für den Projektchor gemacht. Alle Interessierten waren eingeladen. Was mich überrascht hat, war die große Altersspanne von ungefähr 20 bis 70 Jahren. Das hat mir gezeigt: Gospel spricht jede Generation an. Außerdem hatte ich nicht mit einer so großen Anzahl an Interessierten gerechnet: beim ersten Treffen sind zu meiner Überraschung 73 Sängerinnen und Sänger zur Probe gekommen. Ich war zwar nicht darauf vorbereitet, dass die Resonanz so groß ist, aber es hat mich sehr gefreut! Da ich solch einen großen Chor nicht gleichzeitig dirigieren und auf dem Klavier begleiten kann, hat der Projektchor mittlerweile sogar noch eine begleitende Band.

Warum lohnt es sich, die Gospelmesse am 24. Juni zu besuchen?

Es macht einfach Spaß, zuzuhören. Heute können viele Menschen nichts mehr mit Kirchenmusik anfangen. Ich glaube, die Intention von Komponist Jost ist, die ‚verstaubte Musik' in den Gottesdiensten aufzufrischen und lebendiger zu machen. Die Modernität des Gospels mit Schwung und Bewegung lässt eine neue Art von Kirchenmusik entstehen. Wir wollen die Kirchenbesucher mitreißen.