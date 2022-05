Was Sie schon immer von den Kandidaten wissen wollten: Schicken Sie uns Ihre Fragen zur Bürgermeisterwahl

Damit Sie schnell an alle Informationen rund um die Bürgermeisterwahl in Meckenbeuren kommen, hat die SZ ein Online-Dossier eingerichtet. Unter folgender Adresse finden Sie all die Artikel, die seit der überraschenden Rücktritts-Ankündigung von Elisabeth Kugel im Januar in der Schwäbischen Zeitung zu diesem Thema veröffentlicht wurden: www.schwaebische.de/meckawahl2022

In zehn Tagen können mehr als 11 000 wahlberechtigte Meckenbeurer bestimmen, wer künftig ins Rathaus als Bürgermeister einzieht. Fünf Männer bewerben sich für die Wahl am 15. Mai, und alle fünf werden bei der Vorstellung der Gemeinde am 5. Mai in Brochenzells Humpishalle sowie bei der SZ-Podiumsdiskussion am 10. Mai in Kehlens Karl-Brugger-Halle dabei sein. Dort wird dann mit 480 Plätzen bestuhlt, aber auch ein Livestream geboten sein (wie am 5. Mai auch).

Anders als bei der offiziellen Kandidatenvorstellung sind bei der Veranstaltung der Schwäbischen Zeitung Fragen ausdrücklich erwünscht. Und zwar nicht nur jene, die die Moderatoren Mark Hildebrandt und Roland Weiß im Gepäck haben, sondern auch solche aus dem Publikum.

Zudem interessiert es die SZ vorab, was unsere Leserinnen und Leser von den Bewerbern wissen wollen. Wir sammeln die Fragen im Vorfeld und geben sie an dem Abend weiter. Dabei ist sicherlich eine Vorauswahl zu treffen, da dies sonst den Rahmen des Abends sprengt.

Zunächst einmal aber laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser ein, uns Ihre Fragen zukommen zu lassen. Möglich ist das bis Montag, 9. Mai, 18 Uhr, sei es postalisch (Briefkasten am Haus Lindauer Straße 9) oder per E-Mail an redaktion.tettnang@schwaebische.de.