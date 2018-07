Ideal: Flughafen-Nähe soll Gewerbe locken

Die Würfel sind gefallen: Da es im Gebiet bei Ehrlosen keinen freien Platz mehr gibt und das Areal bei Oberesch nur eine minimierte Nutzung zulässt, hat sich die Gemeinde um ein neues Gewerbegebiet bemüht. Mit Erfolg: Nördlich der Bundesstraße soll zwischen Gerbertshaus und dem Seewald eine Fläche erschlossen werden, für die in Kürze das Bebauungsplanverfahren eröffnet werden soll.

Durch den Erwerb des 5,8 Hektar großen Grundstückes in der Nähe des Flughafens Friedrichshafen zwischen Gerbertshaus und Seewald könne der künftige Bedarf an Gewerbeflächen in der Gemeinde gedeckt werden, teilt die Verwaltung mit und hebt die attraktive verkehrsgünstige Lage hervor. Und weiter: „Meckenbeuren wird die notwendige Erschließung so gestalten, dass ein späterer Anschluss von Friedrichshafener Seite her ohne Probleme möglich sein wird.“