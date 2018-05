„Ich würd’ ihn immer wieder nehmen“

65 Jahre sind die Eheleute Katz schon verheiratet. Am Mittwoch hat das Ehepaar dieses Jubiläum mit Tochter und ihrem Ehemann, Enkelkindern, Freunden und Nachbarn gefeiert. Auch Pfarrer Josef Scherer und der stellvertretende Bürgermeister Franz Assfalg waren unter den Gratulanten.

Scherer und Assfalg hatten die Ehrenurkunden und die herzlichen Glückwünsche zum seltenen Fest im Gepäck – vom Ministerpräsidenten, der Bürgermeisterin und von Bischof Gebhard Fürst. „Treue, Versöhnungsbereitschaft und Liebe sind tragende Worte für jede Familie und Ehe“, hatte Fürst geschrieben. „Für viele Menschen, die Ihnen in diesen langen Jahren begegnet sind, wurden Ihre gegenseitige Liebe, Ihr Gebet und Opfer zu einem sichtbaren Zeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes.“ Und Menschenfreundlichkeit, war hier wahrlich immer zu Hause. Das durfte nicht nur Tochter Brigitte mit ihrem Ehemann Wolfgang und den vier Enkelkindern erleben.

Gras holen mit Opa Katz

Das erlebten auch die Nachbarn und vor allem alle deren Kinder, die bei „Opa Katz“ immer herzlich willkommen waren. Die mit ihm zum Gras holen gefahren sind, für seine Hasen. Denen er unzählig viele Fragen immer gerne beantwortete und die hier ein zweites Zuhause fanden. An diese Zeit erinnert sich auch die Tochter gern, die Dank des Schichtdienstes des Vaters viel Zeit mit ihm verbrachte und statt im Kindergarten beim Vater in die Schule ging, draußen in Gottes schöner Natur. Eine helfende Hand hatte Konrad Katz immerzu, bot sie dem Nachbarn an beim Hausbau und baute das Haus für seine Tochter nahezu selber auf.

„Ich würde ihn immer wieder nehmen“, sagte seine Frau Martha, die mit ihm all diese Stunden teilte und die Familie allzeit liebevoll umsorgte, am Mittwochnachmittag und strahlte über alle Maßen. Beim Turnen haben sie sich einst kennengelernt und ihre Mutter, Oma Rist, hat in dieser Liebesgeschichte dann die Fäden gesponnen. Sie hat den Schreinerlehrling Konrad zur Mitarbeit auf die kleine Landwirtschaft gelockt und da hat es schon bald gefunkt. Und am Mittwoch, nach stolzen 65 Jahren, stand auf der Jubiläumstorte geschrieben: „Die Liebe hört niemals auf.“

Die Familie und die Menschen um sie herum waren und sind Martha und Konrad Katz ebenso wichtig wie ihr gemeinsames Engagement im Schützenverein und bei den Kleintierzüchtern, der weiteren großen Leidenschaft von Konrad Katz.