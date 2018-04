„Ich erlebe meine Tätigkeit täglich als große Bereicherung“

Mitte April ist Bürgermeisterin Elisabeth Kugel 100 Tage im Amt gewesen. Im Gespräch mit ihr fragten die SZ-Redakteure Mark Hildebrandt und Roland Weiß nach der Aufnahme im Rathaus und im Rat, ob sie sich einen Zeitplan gesetzt hat, aber auch nach der städtebaulichen Entwicklung, der B 30 und nach ihren Kernthemen „Transparenz, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung“.

Frau Kugel, wie sind Sie räumlich im Rathaus angekommen?

Ich habe im Bürgermeisterzimmer eher geringe Veränderungen vorgenommen, davon abgesehen, dass der Parkettboden frisch gerichtet wurde. Hingegen sind das Mobiliar und der Schreibtisch gleich geblieben. Wichtig ist mir, dass der klare und weite Charakter des Raumes erhalten bleibt.

Ich habe einige persönliche Dinge mitgebracht – eine große Pflanze und einen Sitzsack. Er ist wie eine kleine Insel – wenn ich mittags durcharbeite, kann ich den Platz wechseln.

Haben die 100 Tage eine besondere Marke für Sie dargestellt?

Nein. Die erste Phase war erwartungsgemäß sehr intensiv. Ich habe auch noch keinen fixen Zeitplan. Seit Wochen nehme ich eine große Fülle an Informationen auf – und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe mir inzwischen einen ersten Überblick erarbeitet. Jetzt geht es darum, einzelne Themen weiter zu vertiefen.

Wie haben Sie die Aufnahme im Rathaus und im Rat empfunden?

Im Rathaus als sehr freundlich und zuvorkommend. Besonders erwähnen möchte ich den Empfang im Sekretariat und die vielfältig-loyale Unterstützung der Amtsleiter von Beginn an. Über verschiedene Vorstellungsrunden gleich zu Beginn, über die tägliche Arbeit und zwei Personalversammlungen habe ich bereits einen Großteil meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Aber noch bin nicht komplett durch und bitte daher um Geduld.

Anfangs habe ich auch eine gewisse Skepsis wahrgenommen – sowohl unter den Mitarbeitern, für die ich durch die Wahl von einer Kollegin zur Chefin wurde, aber auch bei den Gemeinderäten. Dafür habe ich auch Verständnis, denn der Wahlausgang war für viele eine große Überraschung, mit der es nun umzugehen gilt. Dazu braucht es Vertrauen und Sicherheit – und beides bildet sich im beruflichen und persönlichen Umgang. Wir sind aber auf einem guten Weg.

Auch wenn meine Wahl in den Fraktionen unterschiedlich aufgenommen wurde, haben doch alle signalisiert: ,Wir sind offen für eine professionelle Zusammenarbeit.’ Das wird sicher an der einen oder anderen Stelle noch Zeit brauchen. In den vergangenen Monaten wurden dabei große Fortschritte erzielt.

Welche Reaktionen erfahren Sie aus der Bevölkerung?

Da wird durchaus wahrgenommen, dass ich einen anderen Umgangsstil pflege. Ich nehme mir Zeit und versuche, viele Informationen im Gespräch aufzunehmen. Rückmeldungen wie: „Gut, dass Sie mal sitzen bleiben und zuhören und nicht ständig auf der Flucht sind“ oder „Schön, dass Sie nicht nur mit Vorständen an einem Tisch sitzen“, zeigen mir, dass viele Bürger großen Wert auf wertschätzende Gespräche auf Augenhöhe legen.

Dabei gibt es offenbar die Sorge, dass sich durch vermehrte Rückkoppelungen und Bürgerbeteiligung Zeitverzögerungen bei Projekten ergeben?

Das ist sicherlich ein Findungsprozess, aber ich habe da klare Vorstellungen. Ich denke, dass sich Entscheidungsprozesse durch Information und Beteiligung etwas in die Länge ziehen können. Dafür ist die Umsetzung und Akzeptanz einfacher und auch zeitlich effektiver. Aus der Vogelperspektive betrachtet werden sich die Vor- und Nachteile aufheben, bei deutlich mehr Engagement und Zufriedenheit der Bürgerschaft. Und das ist es mir wert.

Verläuft alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Die Arbeit ist intensiv und umfangreich – so wie erwartet. Sie ist aber auch unglaublich faszinierend, und jeden Tag gibt es neue Themen und Überraschungen. Für mich eine große Bereicherung.

Können Sie abschalten?

Meistens sehr gut. Manches geht einem aber auch länger im Kopf herum. Um den nötigen Abstand zu halten, braucht es aus meiner Sicht Humor und Lebenserfahrung.

Welches sind Ihre Tankstellen?

Ich lege Wert auf gesunde Ernährung, mache Gymnastik, höre Musik, lese viel und pflege mein soziales Umfeld. Familie und Freunde spielen eine große Rolle.

Gibt es immer noch das engere Team, wie es Sie im Wahlkampf begleitet hat?

Nein, in der Form nicht mehr, der Wahlkampf ist vorbei. Natürlich habe ich einen Bedarf, mich auszutauschen – und es gibt für eine Bürgermeisterin nur wenige Menschen, denen man sich offen mitteilen kann. Im Sinne der Qualitätssicherung habe ich es schon beruflich immer so gehalten, dass ich gemeinsam mit Fachleuten die Situation und Entwicklungen analysiert habe. Deshalb habe ich mir einen neutralen Berater als ,Gegenüber’ gesucht, mit dem ich mich über kommunikative und kommunalpolitische Themen austausche, Feedback und Rückmeldungen erhalte. Das habe ich sowohl im Rathaus als auch gegenüber dem Gemeinderat so kommuniziert.

Mehr Transparenz, mehr Bürgernähe, mehr Bürgerbeteiligung - wo sehen Sie dieses Versprechen bereits in Angriff genommen?

Dazu gehört für mich das Bemühen um eine größtmögliche Offenheit innerhalb der Grenzen, die eine Bürgermeisterin zu beachten hat. Ganz konkret: Ich nehme mir Zeit übers rein Offizielle hinaus, ich habe monatliche Bürgersprechtage eingerichtet, die sehr gut wahrgenommen werden, und reagiere auf dringliche Bürgeranliegen möglichst zeitnah. Mit speziell vorbereiteten Bürgerinformationen werden die Verwaltung und ich der Bürgerschaft komplexe und besonders wichtige Sachverhalte vorstellen, bevor ein Beschluss gefasst wird. Ab dem Sommer plane ich Spaziergänge durch die Ortsteile, die zugleich Gesprächsangebote sind.

Ein Konzept zur städtebaulichen Entwicklung war Ihnen als Grundlage und gerade auch für die Anfangszeit wichtig. Wie kann sich dies konkret äußern?

Dieses Thema habe ich verschoben. Hier muss erst der Status Quo analysiert werden, und es gibt eine Vielzahl an Fragestellungen vorab zu klären. Das Ziel steht nach wie vor auf meiner Agenda und nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Gerade deshalb braucht es deutlich mehr Zeit. Bei diesem Thema kann ich mir auch ein Verfahren mit Bürgerbeteiligung gut vorstellen.

Die B 30 als großes Thema – wie hat es sich für Sie angelassen?

Es gab in der zweiten Jahreshälfte 2017 keine Informationen über die weitere Entwicklung aus dem Regierungspräsidium über den weiteren Fortgang. Diese ,Funkstille’ kam im Rathaus, im Gemeinderat und bei den Bürgern nicht wirklich gut an. Daher war es auch eine meiner ersten Amtshandlungen, beim B 30-Planungsteam in Tübingen nachzufragen. Erfahren habe ich, dass sie immer noch intern abklären und es aktuell nichts Spruchreifes zu sagen gibt. Allerdings soll nun auch auf unseren Druck ein Gespräch im RP vor der Sommerpause stattfinden.

Mein Eindruck ist, dass es bei der von der Gemeinde bislang bevorzugten Trasse West zunehmend Vorbehalte gibt. Das heißt für mich zum einen: Wir müssen mit dem RP im Gespräch bleiben und warten, bis Ergebnisse vorliegen. Dann ist eine sachliche Argumentation und Abwägung gefragt. Und zum anderen: Die Gemeinde Meckenbeuren kommt bei diesem Thema alleine nicht weiter. Wir müssen unbedingt an der Einigkeit in der Region arbeiten. Ich habe inzwischen mit dem OB von Friedrichshafen, dem Tettnanger Bürgermeister und unserem Landrat gesprochen. Ich möchte, dass sich Meckenbeuren für eine regionale Lösung einsetzt und dass dann gemeinsam über Aktivitäten zur Beförderung des regionalen Anliegens nachgedacht wird. Denn die Verkehrssituation wird immer belastender.

In der Haushaltssitzung haben Sie den Spagat zwischen Schuldenabbau und Erhalt/Ausbau der Infrastruktur angesprochen. Wozu tendieren Sie?

Das ist tatsächlich ein Riesenspagat, den es wahrzunehmen gilt. Wenn wir weiter diesen Schuldenberg vor uns herschieben, macht uns dies enorm anfällig für konjunkturelle Schwankungen. Wir müssen uns fragen, was wir uns künftig leisten wollen, welche Investitionen wann und in welcher Qualität erforderlich sind, wie wir mit unseren Freiwilligkeitsleistungen umgehen, wie wir als Verwaltung effizienter werden können und wo es schlicht Einsparmöglichkeiten gibt. Das Thema ist komplex und nicht allzu beliebt. Dennoch müssen wir es angehen. Deshalb habe ich dem Gemeinderat eine Klausurtagung dazu vorgeschlagen.

Was wird die Meckenbeurer und Sie im weiteren Jahreslauf besonders beschäftigen?

Dazu gehört das Thema Asyl, bei dem Meckenbeuren vor einer großen Aufgabe steht. Mit der Anschlussunterbringung in Brochenzell, die wohl in der zweiten Maihälfte belegt werden kann, ist es dabei nicht getan. Natürlich wird uns die Trassenplanung der B 30 begleiten, der Bedarf bei den Kindertagesstätten, die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, die Brandschutzertüchtigung des Rathauses, die Jugendbeteiligung, bei der es an die Umsetzung geht, aber auch feierliche Jubiläen – etwa zu 1200 Jahren Kehlen, zum 20-Jährigen der Bodensee-Oberschwaben-Bahn oder unsere Leistungs- und Gewerbeschau.

Und im Fazit...

... es wird mir in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht langweilig. Davon bin ich überzeugt. Für mich kann ich sagen, dass ich deutlich gelöster bin als zu Beginn meiner Amtszeit. Das macht auch die zunehmende Routine. Es gibt in vielen Bereichen Erfolgserlebnisse und die Abläufe werden gewohnter.