Die Kinderstiftung Bodensee startete mit dem „WörterWeltenEntdecker-Camp“ mit Spiel, Spaß und Theater in die erste Ferienwoche. Das Camp ist eine Ferienbetreuung für 15 Kinder im Grundschulalter und fand zum zweiten Mal statt, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg fördert das WWE-Camp und ermöglicht somit eine kostenfreie Ferienbetreuung für Kinder mit Sprachförderbedarf.

Morgens entdeckten die Kinder die Welt des Theaters, schlüpften in verschiedene Rollen und spielten mit ihren Worten, ihrer Mimik und Gestik. Am Ende der Woche zeigten sie in einem fantasievollen Theaterstück mit tollen Verkleidungen, was sie alles gelernt hatten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen spielten die Kinder zusammen auf dem Spielplatz, erkundeten die Gegend bei einer Schnitzeljagd, bastelten und malten. Die kleinen Campteilnehmer lasen einander vor und tanzten zu ihrer Lieblingsmusik, schreibt die Kinderstiftung Bodensee.

„Uns ist es wichtig, dass die Kinder Spaß in ihren Ferien haben. Und gleichzeitig sollen sie etwas mitnehmen. Bei dem Angebot liegt der Fokus darauf, niederschwellig die Sprache der Kinder zu fördern und ihnen schöne Erlebnisse in der Gemeinschaft zu ermöglichen“, erklärt Leonie Zehrer, Freizeitkoordinatorin der Kinderstiftung Bodensee.

Die Ferienbetreuung fand täglich in Brochenzell statt. Das Motto „Ich bin ich und du bist du – genauso ist es wunderbar“ lud die Kinder dazu ein, so zu sein und angenommen zu werden, wie sie sind. Aus den 15 Kindern sei über die Woche eine Gemeinschaft geworden.