Ibo Ndiaye erzählt Geschichten aus dem Senegal

Mit dem Schriftsteller und Geschichtenerzähler Ibo Ndiaye aus dem Senegal haben Fünft- und Sechstklässler des Bildungszentrums Meckenbeuren am Montag eindrucksvoll afrikanische Alltagsgeschichten erlebt. Der Märchenerzähler, Autor, Musiker und studierter Germanist Imrahima Ndiaye, kurz genannt Ibo, ist seit langem ein gern gesehener Gast in der Gemeindebücherei. Auf Einladung von Büchereileiterin Judith Tinnacher gab er den Schülern Einblick in seine Heimat.

Zunächst erzählte der Allround-Künstler, der seit 25 Jahren in Saarbrücken lebt, von seiner Heimat, dem Senegal, einem Land an der Westküste Afrikas mit einem reichen Erbe aus der französischen Kolonialzeit und vielen Natursehenswürdigkeiten. Er gab den jungen Zuhörern Einblick in die dortigen Normen, sozialen Werte, Riten und Bräuche. „Mein Spitzname ist Ibo aber in Wirklichkeit habe ich elf Vornamen, denn meine Vor-, Vor-, Vorfahren waren Könige und im Senegal ist es so Brauch, dass ein Königssohn alle Namen seiner Vorfahren trägt“, erklärte er den aufmerksamen Buben und Mädchen.

„In Afrika scheint die Sonne jeden Tag und das macht gute Laune“, fuhr er fort und erinnerte sich daran, als er das erste Mal in Deutschland Schnee gesehen hat. Dabei bezog der wortgewandte und schlagfertige Ibrahima Ndiaye seine Zuhörer stets mit ein. Er fragte die Kinder, wie lange sie Ferien haben und erklärte, dass es in Afrika drei Monate Ferien sind. Er gab viele weitere tolle Einblicke sowohl in europäische als auch in afrikanische Alltagsrealitäten.

Nur mit zwei kleinen Rhythmus-Trommeln ausgestattet sorgte er mit seinem ansteckenden Lachen und seinen lebhaften Gesten für einen fröhlichen Dialog mit den Zuhörern. Die Geschichten, die er erzählt, waren meist traditionell, selbst erfundene Tiergeschichten oder reine Märchen. „Die meisten davon hat mir meine Großmutter erzählt und ich habe schon früh angefangen, diese Geschichten aufzuschreiben“, blickte Ibo zurück. „Im Senegal haben wir zum Teil ähnliche Geschichten, die es auch hier gibt“, sagte er und nannte die Geschichte vom Wolf und den sieben Geißlein, die im Senegal die Hyäne und die sieben Löwenkinder ist. Ibrahima Ndiaye verstand es einzigartig, sein Publikum mit einer Mischung aus traditioneller Erzählkunst, Witz, Pantomime, Musik und Gesang zu begeistern.

Zombies, Bäume und Töpfe

Zum Schluss führten die Kinder dann gemeinsam ein Stück auf, in dem fast jeder eine Rolle bekam. Ibo und Büchereileiterin Judith Tinnacher lasen die Geschichte „Wo die Geschichten herkommen“ aus seinem afrikanischen Märchenbuch vor und die Kinder spielten die einzelnen Rollen: Mutter, Vater und zwei Kinder, aber auch Prinzessinnen, Zombies, Bäume und Töpfe. Am Ende waren alle Kinder auf der „Bühne“ und hatten einen Riesenspaß. „Die afrikanische Geschichte enden nicht wie die deutschen Geschichten mit ‚…und wenn sie nicht gestorben sind….‘, erklärte Ibo, „sondern ‚…und dann fällt die Geschichte ins Meer und wer als erster ihren Duft riecht, der kommt ins Paradies..‘“.