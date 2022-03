Hyundai kracht ins Heck eines VW Polo

Auf Höhe Lochbrücke ist es am Montag gegen 13.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass ein vorausfahrendes VW Polo verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW, dessen vier Insassen im Alter von 23 bis 48 Jahren leichte Verletzungen erlitten, auf einen Mercedes Sprinter aufgeschoben. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Polo-Insassen wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Hyundai, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, sowie am VW entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, am Sprinter wird dieser auf rund 1000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße teilweise einseitig gesperrt werden.