Hundeplatz macht Schule

Wie geht man richtig mit einem Hund um, was braucht er, was kann er, wie lernt er? Antworten auf solche Fragen haben Zweitklässler der Laimnauer Argentalschule von Mitgliedern des Vereins für Deutsche Schäferhunde Tettnang-Meckenbeuren bekommen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Zweitklässler der Laimnauer Argentalschule den Verein für Deutsche Schäferhunde besucht. Seit Jahren funktioniert die Kooperation von Hundeverein und Schule und hat das Ziel, den Kindern einen richtigen Umgang mit Hunden zu vermitteln. „Gerne unterstützen wir dabei, den Kindern einen sinnvollen und richtigen Umgang mit Hunden zu vermitteln“, sagte Jugendwartin Melanie Wirth damals – und das gilt immer noch.

Das was die Schüler im Theoretischen in ihrem Unterrichtsthema „Hund“ schon gelernt haben, konnten sie Anfang Dezember auf dem Hundeplatz vertiefen und auch neues Wissen mitnehmen.

Auf dem Welpenplatz wurde den Schülern die ersten Schritte und Übungen in Sachen Hundeerziehung gezeigt und erklärt, wie Hunde lernen, mit uns Menschen und Artgenossen zurechtzukommen. Mit der Sucharbeit und Apportierübungen wurden Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt. Welch sportliche Leistung dahinter steckt, konnten die Schüler beim Klettern und Springen über Schrägwand und Hürde selbst ausprobieren. Und, sie konnten erfahren, dass Hunde schaffen, was für manche Menschen schwierig ist, wie etwa über eine Ein-Meter-Hürde springen – oder einen Verbrecher jagen. Die inszenierte Verbrecherjagd entspricht im Hundesport dem „Schutzdienst“, eine Sparte, die in dem Sport eine lange Tradition hat von Außenstehenden oft missverstanden wird. Wer weiß schon, dass das Revieren eine äußerst gute Kondition des Hundes bedarf, dass die Hunde einiges leisten und ein Schutzärmel wahnsinnig schwer ist. Zumindest die Zweitklässler der Argentalschule wissen es jetzt und haben vieles weitere über den Umgang mit dem Hund gelernt.