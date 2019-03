Humpisschießen: An fünf Tagen treten 233 Teilnehmer an

Mit der Siegerehrung im Schützenhaus hat der Schützenverein Brochenzell am Samstagabend das 46. Humpis- Wanderpreisschießen beschlossen. An fünf Schießtagen hatten 233 Personen an der Traditionsveranstaltung teilgenommen und mit den vereinseigenen Luftgewehren insgesamt über 5100 Schuss abgegeben. „Schon gewaltig, und dennoch kann man es 2020 vielleicht wieder toppen", so Hauptorganisator Wolfgang Ganser aufgrund der Tatsache, dass die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen war.

Den Sonderpreis für die Meistbeteiligung in Form von 30 Litern Apfelsaft erhielt die Mannschaft des TSV Ski und Wandern Meckenbeuren mit 38 Teilnehmern, gefolgt von den Feuerhexen Tettnang (29 Teilnehmer) und dem Musikverein Brochenzell mit 27 Schützen. Platz 1 bei der Jugend erzielte Mera Bunge, während im Einzel Damen Anja Wehrle, Annette Körner und Andrea Schlegel auf dem Siegertreppchen standen. Bei den Herren waren Joachim Senf, Tobias Kugler und Patrick Poczask die drei Erstplatzierten. Den begehrten Humpis-Wanderpokal Mannschaft Herren erschoss sich der Fanfarenzug Brochenzell, gefolgt von der Mannschaft des TSV Ski und Wandern und der Männerriege der Feuerhexen Tettnang. Bei den Damen verteidigte die Mannschaft 1 der Tettnanger Feuerhexen den Wanderpokal, gefolgt von den Feuerhexen II sowie der Mannschaft Stammtisch Humpis 1.

Sowohl Vereinsvorsitzender Roland Nessensohn wie Wolfgang Ganser bedankten sich bei allen Teilnehmern wie bei den engagierten Helferinnen und Helfern bei der Vorbereitung und Durchführung des Events. Das Brochenzeller Humpisschießen wurde 1974 vom damaligen Vereinsvorsitzenden Horst Ullmann ins Leben gerufen.

„Idee und Gedanke war dabei, dass die Vereine der damals noch jungen Gesamtgemeinde Meckenbeuren sich besser kennenlernen und zusammenkommen“, so Horst Ullmann bei der Siegerehrung am Samstagabend.

Kuriosum beim ersten Humpisschießen damals sei gewesen, dass die Damenmannschaft zur großen Überraschung einfach besser geschossen habe und kurzerhand ein entsprechender Pokal habe beschafft werden müssen. Dass sich Geschichte immer wieder wiederholen kann, scheint sich hier einmal mehr zu bewahrheiten. Denn auch am Samstagabend hatte Wolfgang Ganser neidlos festgestellt: „Die Damen haben wesentlich besser geschossen als die Männer.“ Und dabei stand auch die siegreiche Frauenmannschaft von 1974 als Stammtisch Humpis 1 mit Platz 3 erneut auf dem Siegerpodest.