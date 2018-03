Humpis-Wanderpreis-Schießen startet

Eben noch hatte der Schützenverein Brochenzell die anderen Vereine zum Kreisschützentag eingeladen (die SZ berichtete), schon steht das nächste Großereignis an: das 45. Humpis-Wanderpreis-Schießen.

Startberechtigt sind alle Firmen, Vereine und Interessensgruppen, heißt es in der Ankündigung. Eine Mannschaft besteht aus vier Schützen. Es gibt eine Damen- und Herrenwertung. Geschossen wird mit Vereinsluftgewehren im Schützenhaus in Brochenzell in der Eugen-Bolz-Straße 20 beim Sportgelände. Geschossen wird jeweils von 18.30 bis 22 Uhr am: Montag, 5. März, Dienstag, 6. März, Montag, 12. März, Dienstag, 13. März, und am Mittwoch, 14. März. Das Startgeld mit Tombolalos und Versicherung beträgt pro Schütze vier Euro. Die Siegerehrung ist am Samstag, 17. März, um 19 Uhr im Schützenhaus in Brochenzell.