Hoher Sachschaden bei Einbruch in Firmengebäude

Sachschaden von etwa 10 000 Euro haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende bei einem Einbruch in ein Firmengebäude beim Bahnhof angerichtet. Die Unbekannten waren in eine große Büro- und Lagerhalle eingedrungen, wo sie mit vorgefundenen Schlüsseln eine Kehrmaschine und einen Seitengabelstapler in Betrieb nahmen. Beim Umherfahren in der Halle stießen die Täter mit dem Heck der Kehrmaschine gegen die Gebäudewand und eine Gitterbox. Am Gabelstapler verbogen sie die Staplergabel samt Mast, als sie damit an einem Torrahmen und an Betonfundament streiften. Ferner sprayten die Einbrecher mit einem in dem Gebäude aufgefundenen Markierungsspray die Worte „Dying Lama Crew“ auf den Betonboden.

Wer am Wochenende zwischen Samstag, 12.15 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, Verdächtiges beim Bahnhof beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an den Polizeiposten Meckenbeuren zu wenden, Telefon 07542 / 943 20.