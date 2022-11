Hoher Blechschaden bei Zusamenstoßvon zwei Autos in Meckenbeuren

Rund 15.000 Euro Gesamtsachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr in Meckenbeuren an der Einmündung der Bahnhofstraße zur Ravensburger Straße ereignet hat. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Eine 52-jährige Daimler-Fahrerin bog von Brochenzell kommend nach rechts in Richtung Friedrichshafen ein und übersah aus Unachtsamkeit den von links kommenden Sprinter, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Es kam zur Kollsion der beiden Autos.

Beim Zusammenstoß wurde, wie die Polizei anschließend mitteilt, zum Glück niemand von den Fahrzeuginsassen verletzt und es blieb beim hohen Blechschaden.