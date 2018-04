„Hof König“ macht Platz für neue Häuser

Der Abrissbagger hat am Eckhaus Bahnhofstraße/Eckenerstraße seine Arbeit getan. In der Vorwoche wurde das Gebäude, das umgangssprachlich als „Hof König“ bekannt war, abgerissen. Zurück geht dies auf einen Gemeinderatsbeschluss vom November: Mit Zweidrittel-Mehrheit billigten die Räte den Bau von drei Häusern mit 26 Wohneinheiten in der Bahnhof- und Eckenerstraße. Das Gebäude zur Bahnhofstraße hin erhält ein Satteldach, die beiden größeren Gebäude in der Eckenerstraße sind mit Flachdach versehen. Ändern wird sich noch eins – nämlich die Anbindung der Eckener- an die Bahnhofstraße. Eine Ampel und weitere Aufstellspuren sind vorgesehen.