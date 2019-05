Historiker erzählt vom „Reich der Mitte“

Der Kulturkreis Meckenbeuren startet eine neue Vortragsreihe über die Kultur und Geschichte anderer Länder. Zum Auftakt kommt am Montag, 27. Mai, um 20 Uhr der Historiker Ulrich Büttner, Leiter des Bildungszentrums Konstanz, in den Kulturschuppen am Gleis 1. Er erzählt von „Chinas Weg im 20. Jahrhundert – Geschichte und Gegenwart des Reichs der Mitte“.

China ist und bleibt fremd, faszinierend und wirkt manchmal auch erschreckend, schreibt der Kulturkreis in einer Pressemitteilung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gehöre das Land zu den wirtschaftlich dynamischsten Regionen der Welt. Heute sei China – in Grenzen – weltoffen, aber keine Kopie des Westens. Die Geschichte dieses alten Reiches zeigt, wie schwer es zu fassen und zu begreifen ist. Doch es ist keineswegs unmöglich. Der Vortrag will die Grundlinien dieses auch für China so bewegten 20. Jahrhunderts aufzeigen.

Die nächsten Vorträge finden im Oktober über Russland und im Januar 2020 über Lateinamerika statt.