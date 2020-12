„Hinterländer Weihnacht“ gibt’s in diesem Jahr als Online-Stream

Aufgrund der aktuellen Pandemie waren Weihnachtsmärkte und viele sonst üblichen Veranstaltungen nicht möglich. Weihnachtliche Stimmung will mitunter nicht so richtig aufkommen. Daher haben sich die „Macher“ und Köpfe hinter der „Hinterländer Weihnacht“ kurzfristig entschieden, das sonst in Hungersberg stattfindende Ereignis als Online-Stream stattfinden zu lassen.

Die „Hinterländer Weihnacht“ ist eine Veranstaltung an der Hof- und Pilgerkapelle in Hungersberg. Sie dient der Einstimmung auf Weihnachten, als „schwäbische Weihnachde“ mit Musik, Weihnachtsgeschichte, Gesang und Besinnung.

Die Macher haben nun neue Videos erstellt und mit bestehenden Aufnahmen kombiniert, um so fast wie gewohnt eine Einstimmung auf Weihnachten mit der „Hinterländer Weihnacht“ abbilden zu können. Unterstützt wurden sie von Michael T. Otto. Mit dabei sind Acoustic Affair, FITA, Edi Graf, Bernhard Bitterwolf, Salteris, Marina Bühler, die Wagners und Marcel Härle mit dem Riedlinger Weihnachtslied. Dieses war 2019 der Hauptgewinn einer Spendenaktion gewesen, mit der der Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ unterstützt wurde.

„Uns ist es ein Anliegen, auf diesem Weg viele Menschen, die allein leben, Risikopatienten, Menschen in Heimen und all jene zu erreichen, die an weihnachtlicher Stimmung interessiert sind“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie sollen für ein halbe Stunde in eine weihnachtliche Stimmungslage entführt werden. „Bitte helfen Sie uns dabei, dass wir dies vielen Menschen ermöglichen können, leiten Sie bitte den Link weiter und/oder zeigen es den Leuten, die nicht wissen, wie’s geht, oder nicht mit der Technik ausgestattet sind“, bitten die Veranstalter.