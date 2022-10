Hilfe für Menschen in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kirchengemeinderat von St. Maria Meckenbeuren machte sich Gedanken: Wo finden sich in unserer Gemeinde Menschen mit Hilfebedarf? Wo können wir helfen, um soziale Probleme etwas abzufedern? Kann eine Geldspende helfen?

So berichtete der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Dr. Markus Hofmann von den ersten Überlegungen, die zu einer Spende für die Tafel Tettnang führten. Pfarrer Josef Scherer nahm in seiner Begrüßung bei der Sitzung des Kirchengemeinderates Bezug zur Bibelstelle im Matthäusevangelium: Was immer ihr einem der geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Diese Motivation führte zu einer Spende von 2000 Euro für die Tafel Tettnang.

Bei der Übergabe des symbolischen Schecks zeigte sich Jürgen Schuler von der Tafel sehr erfreut und berichtete von der Arbeit und den Abläufen der Tafel in Tettnang. Viele Menschen aus der Gemeinde Meckenbeuren kommen zur Tafel, um dort Lebensmittel gegen einen kleinen Eigenbeitrag abzuholen. Seit der Flüchtlingskrise in der Ukraine ist die Zahl der Klienten deutlich gestiegen. So ist die Spende der Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren eine willkommene Hilfe.