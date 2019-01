Hier findet die Jugend einen Platz

Seit September 2018 gibt es in Meckenbeuren einen neuen Jugendkreis. Veranstalter des Jugendkreises ist die evangelische Kirchengemeinde. Organisiert wird dieser von Becky, Melissa und Antonia Kurth.

Im neuen Jugendraum des evangelischen Gemeindehauses in Meckenbeuren treffen sich die Jugendlichen jeden zweiten Mittwoch. Sie erzählen, essen, singen, beten, basteln und spielen zusammen. „Wir essen immer gemeinsam, halten eine Andacht und singen. Außerdem kann gespielt, gebastelt oder etwas unternommen werden – man braucht da ein bisschen einen Blick dafür, was bei den Jugendlichen gerade dran ist, was sie mitbringen“, so Becky Kurth. Initiiert wurde der neue Jugendkreis von der 18-jährigen Melissa Kurth. „Meine Jugend war für mich eine schwierige Zeit. Aber im Jugendkreis fühlte ich mich angenommen. Ich durfte so sein, wie ich bin und musste niemandem etwas vorspielen. Die freundliche, offene Atmosphäre hat mich sehr begeistert. Unter Christen hat man irgendwie eine gemeinsame Basis“, erzählt Melissa.

Als sich der ehemalige Jugendkreis unter Leitung von Gunther Weiß und Christian Voss im Jahr 2017 aufgelöst hatte, war es Melissas Wunsch, Jugendlichen das zu bieten, was sie damals erfahren durfte. Unterstützt wurde sie von Mutter Becky Kurth und Schwester Antonia. „Eigentlich dachte ich, ich habe keine Zeit dafür. Aber es macht mir selber richtig Freude, den Jugendkreis mitzugestalten. Es ist toll, junge Leute auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, aus dem eigenen Glaubensleben zu berichten und eine persönliche Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen. Für mich stellt der Jugendkreis eine gegenseitige Bereicherung dar“, so Becky Kurth. Besucht wird der Jugendkreis aktuell von acht bis zehn Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren. „Nachdem es so schwierig ist, Jugendliche für christliche Angebote zu begeistern, sind wir sehr froh, dass so viele in den Jugendkreis kommen“, so Becky Kurth. Auch die Jugendlichen selbst schätzen das Angebot sehr: „Man kann mit anderen was machen, basteln, spielen“, erzählt Coralie Sauter, Teilnehmerin im neuen Jugendkreis. Mara Kleiner ergänzt: „Und man trifft seine Freunde wieder.“ Juli Schott berichtet: „Ich finde es gut, dass man hier eine Möglichkeit hat, abends vom Tag abzuschalten, nicht mehr an die Schule zu denken und etwas zusammen zu machen.“ „Es ist immer lustig, wir machen tolle Ausflüge und es gibt gutes Essen“, so Emily Bäumler.