Hier brennen Funken in Meckenbeuren und Tettnang

In gewohnter Weise soll der Ablauf am Funkensonntag 2018 in Gerbertshaus im Jubiläumsjahr (Premiere anno 1968) vor sich gehen: Der Funkenwagen ist am Samstag ab 17 Uhr zum Funkenringwürfeln und sonntags ab 10 Uhr geöffnet. Der Lampion-Umzug der Kinder beginnt um 18 Uhr an der einstigen evangelischen Kirche. Angeführt vom Spielmannszug der Feuerwehr geht es zum Funkenplatz am Degelbach. Jedes Kind mit Lampion erhält einen Funkenring.

Auch in Brochenzell wird das Feuer am Funkensonntag, 18. Februar, um 19 Uhr angezündet. Wie immer wird alles von der Musikkapelle Brochenzell begleitet. In diesem Jahr wollen die Funkengesellen einen Lampionumzug zum Funkenplatz machen. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr an der Humpishalle.

Zum 46. Mal schichten die Funkengesellen um Vorstand Hansjörg Rixner den Meckenbeurer Ortsfunken auf – dies am Funkenplatz auf dem erhöhten Staudamm in der Ziegelei (Richtung Obermeckenbeuren am Floriansweiher). Dort ist am Sonntag ab 14 Uhr wieder die Funkenschänke geöffnet. Das Abbrennen beginnt um 19 Uhr unter Mitwirkung einheimischer Musikanten.

Das 27. Funkenabbrennen im „Oberen Bezirk“ geht erneut samstags ab 19 Uhr über die Bühne. Die Funkengemeinschaft Liebenau weist dabei auf die positiven Erfahrungen der Vorjahre hin. Familien mit Kindern hätten so die Möglichkeit, länger das Flammenschauspiel zu genießen, ohne an den nächsten Schultag denken zu müssen. Das Funkenabbrennen findet auf dem Funkenplatz (Stiftung Liebenau, unterhalb Friedhof) statt. Beliebt: der traditionelle Lampionumzug für und mit Kindern. Treffpunkt: 18.45 Uhr am Feuerwehrhaus. Zur Unterhaltung spielen wie gewohnt Musiker aus Liebenau und Umgebung.

Zwei Funken sind es in Tettnang: Die Landjugend Krumbach-Obereisenbach lädt dazu am Sonntag zum Sportplatz des SV Tannau in Krumbach ein. Los geht’s um 19 Uhr, für gute Unterhaltung sorgt der Musikverein Krumbach.

Treffpunkt für alle funkenbegeisterten Bürgermooser und Gäste ist am Funkensonntag am SCB-Sportgelände, mit Bewirtung ab 17 Uhr. Federführend ist seit 2002 die Narrenzunft Bürgermoos. Zum vierten Mal wird ab 18.30 Uhr zum gemeinsamen Fackelumzug eingeladen, der zum Funkenplatz führt.

In Kau steht das traditionelle Funkenringschießen an. Der Schützenverein Waldlust lädt hierzu ein. Geschossen wird am Samstag ab 18.30 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr (inklusive Weißwurstfrühstück).

Alle Veranstalter sorgen für das leibliche Wohl ihrer Gäste, dabei dürfen die begehrten Funkenringe nicht fehlen.