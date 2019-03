Hibiskusweg wird erst im Mai Thema sein

Mit Veränderungen am Bebauungsplan Ehrlosen-West II wollen Gemeinderat und Verwaltung den Bauherren im Jasminweg und Hibiskusweg entgegenkommen. Dazu bedarf es einer Ideensammlung: Der Technische Ausschuss hatte damit die Gemeindeverwaltung beauftragt, doch war das Zeitfenster zu knapp gesetzt. Nicht in der Sitzung am 10. April, sondern im Mai sollen die Möglichkeiten zur Veränderung der Bebauungsmöglichkeiten dem Gemeinderat beschäftigen.

Im Vorfeld sollen Erkundigungen eingeholt werden, was in dem Baugebiet an Wünschen besteht und mit in den Abstimmungsprozess eingebracht werden kann. Das Augenmerk gilt dabei den Überdachungen und Nebenanlagen: Die Wünsche dazu werden jetzt gesammelt und von der Verwaltung auf die städtebauliche Verträglichkeit überprüft, um einen Lösungsvorschlag zu entwerfen.

Die Verwaltung hat die Grundstückseigentümer und Eigentümergemeinschaft über die Verschiebung informiert, lasse sich eine Überprüfung doch auf April hin nicht fristgerecht verwirklichen. Damit verbunden ist die Bitte, sich auf einheitliche Ideenvorschläge zu verständigen, um ein vertretbares Ortsbild zu erreichen. Die Ideen sollen bis zum 23. April zeichnerisch oder schriftlich vorgebracht werden. Sie würden dann durch die Verwaltung auf die Genehmigungsfähigkeit nach dem Bebauungsplan überprüft und gegebenenfalls die Befreiungsgrundlage ermittelt.

„Daraus wird ein Vorschlag entwickelt, der dem Gemeinderat als Richtlinienentscheidung vorgelegt werden wird. Bei einer Zustimmung hat dies zur Folge, dass die Gemeinde zukünftig diesem Umfang an Befreiungen zustimmen würde. Weiterhin wäre es aber notwendig einen Bauantrag oder einen Antrag auf Befreiung für die einzelnen Vorhaben zu stellen“, skizziert Patrick Gohl (Amtsleiter Bauordnungsrecht) das beabsichtigte Vorgehen.