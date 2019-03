Hibiskusweg ist im April erneut Thema im Gemeinderat

Ein Antrag auf Befreiung aus dem Hibiskusweg hat jüngst den Technischen Ausschuss (TA) beschäftigt. Er hatte auf eine Ausnahmeregelung für eine Terrassenüberdachung abgezielt, wurde aber einhellig abgelehnt.

Allerdings wird der Hibiskusweg im April in größerem Stil Thema im Gemeinderat sein. Daher erging nun zugleich der Auftrag an die Verwaltung, Erkundigungen einzuholen, was in dem Baugebiet an Wünschen besteht und mit in den Abstimmungsprozess eingebracht werden kann.

Wie Amtsleiter Patrick Gohl erklärte, benötigt der Antrag eine Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans Ehrlosen West II. Mit der Terrassenüberdachung würde die Baugrenze überschritten, was dem Leiter Bauordnungsrecht zufolge in dem Plangebiet in einem anderen Fall bereits einmal abschlägig beschieden wurde.

Aufenthaltsraum nicht erweitern

Die technischen Daten hielt Ortsbaumeister Axel Beutner parat, demnach soll die Überdachung 4,35 Meter breit, 2,63 Meter hoch und drei Meter tief sein.

Auf baurechtliche Besonderheiten wies Patrick Gohl hin. Demnach darf eine Terrasse über ein Baufenster hinausgehen, nicht aber eine Terrassenüberdachung. Letztere zählt zu den Hauptanlagen und käme der Erweiterung des Aufenthaltsraums gleich.

Gohl deutete an, dass mit einem Einvernehmen durch den TA „sukzessive“ die Planungsziele einer offenen Bebauung (wie sie der Bebauungsplan enthält) ausgehöhlt würden.

„Keinen Präzedenzfall schaffen“, hieß das Credo von Karl Gälle (CDU), der feststellte: „Wir sind mitten in dem Diskussionsprozess.“ Im Gemeinderat soll offenbar der Frage nachgegangen werden, ob Nebenanlagen zulässig sind – besagtes Thema in der Ratssitzung vom 10. April.

Zwei Aspekte hob Josef Sauter (CDU) hervor: „Wir haben diese Folgen abgesehen“, sagte er rückblickend und verband damit die Zusicherung: „Wir wollen die Leute nicht im Regen stehen lassen“, samt der Betonung darauf, dass der Charakter des Wohngebiets durch einheitliche Vorgaben erhalten bleiben müsse.

Im Vorfeld bereits die dringlichsten Anliegen abzufragen, darauf hob neben Sauter auch Christof Hartmann (Freie Wähler) ab. Die Eigentümer-Gemeinschaft wollte er mit ins Boot geholt wissen samt dem Vorgehen: „Sie sollen einheitlich an uns richten, was sie von uns wollen.“