Die Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren hat vor Kurzem einen Ausflug zur Breitachklamm bei Oberstdorf unternommen. Zudem ging es für die Wanderer auch noch rund um den Engenkopf, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Nachdem die Sommersaison erstmals nur mit Absagen wegen schlechtem Wetter begonnen hatte, die Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren endlich richtig in die Wandersaison starten. Bei besten Wettervorhersagen ging es früh morgens in Richtung Oberstdorf. Um diese Uhrzeit war in der Breitachklamm noch nicht so viel los und die Wanderer konnten den Durchstieg genießen, schreibt der Verein in dem Reisebericht weiter. Durch die vielen Regenfälle hatte es in der Klamm auch genügend Wasser.

Oben angekommen führte der Weg über den Zwingsteg direkt über die Klamm und bot so einen herrlichen Einblick tief nach unten. Nächster Halt war bei der Osterberg-Alpe wo auch die Einkehr geplant war. Von dort hatte man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge, die zum Teil noch schneebedeckt waren. Zurück auf dem Rundweg ging es vorbei an der Sesselalpe und der Alpe-Dornach zurück zum Ausgangspunkt.Dass es viel Schnee gehabt hatte und dass dieser noch nicht allzu lange weg war konnte man an der Vegetation selbst in dieser Höhe noch gut sehen, konnten die Wanderer abschließend berichten.